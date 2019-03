Die Stadt Egeln folgt dem Aufruf von Landrat Markus Bauer (SPD) zum Frühjahrsputz im Salzlandkreis.

Egeln l Das Frühjahr ist gekommen und es ist auch in Egeln Zeit aufzuräumen, sagte Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) Mittwochabend in der Stadtratssitzung.

„Wir werden allerdings nicht nur einen Aktionstag haben, sondern wir werden vom 8. bis zum 13. April eine Aktionswoche starten. Da hat jeder die Möglichkeit sich daran zu beteiligen“, so Luckner. Er ruft die Bürger, Vereine, Gewerbebetriebe sowie andere Institutionen, Schulen und Kindergärten, die helfen wollen, dazu auf, mit anzupacken. Sie können ihre Teilnahme im Vorfeld bei ihm oder in der Verwaltung anmelden.

Luckner: „Schön wäre es, wenn alle mitmachen, auch die, die Mülleimer abtreten, Sitzbänke zerstören oder jede Menge Unrat hinterlassen am Busbahnhof, am Hunnengraben beziehungsweise an der Waldsporthalle oder auch die Hundbesitzer, die den Kot ihrer Lieblinge auf der Straße liegen lassen statt in den Hundetoiletten zu entsorgen.“ Die Leute sind nach Einschätzung des Bürgermeisters „frech geworden“. „Sie machen sich über alles Gedanken, aber nehmen sich alle Rechte raus“, so Luckner.

Grüngutcontainer postiert

Er will den Bauhof so anweisen, dass am Sonnabend, 13. April, alle Mitarbeiter im Einsatz sind. Die Stadt Egeln wird Anhänger unter anderen an der Waldsporthalle, an der Schloßwiese, am Spielplatz Am Mühlenholz und in Egeln-Nord am Dorfgemeinschaftshaus und am Friedhof aufstellen. Ein Grüngutcontainer für die Friedhofsabfälle wird am Friedhof in Egeln postiert.

Der Kreiswirtschaftsbetrieb unterstützt die Aktion der Stadt. Er stellt Handschuhe und Müllbeutel sowie einen Container für den Müll zur Verfügung. Über den städtischen Bauhof erfolgt eine kostenlose Entsorgung auf den Wertstoffhöfen, sagte Luckner.

Der Frühjahrsputz dient in erster Linie dazu Unrat und Müll aus der Stadt, der angrenzenden Feldmark sowie aus den Wäldern zu entsorgen. „Es sollen aber auch Grünflächen gepflegt und gegebenenfalls auch Bepflanzungen durchgeführt werden“, teilte der Bürgermeister mit. Die jungen Männer vom Stammtisch des Hotels „Weißer Schwan“, die mit ihrer Aktion „Farbe für Egeln“ schon einige Hausfassaden im Breiteweg zu neuem Glanz verholfen haben, werden sich ebenfalls an der Aktion „Saubere Stadt Egeln“ beteiligen. Sie werden im Breiteweg wieder Blumenampeln aufhängen.

Neue Rosen am Busbahnhof?

Die Einfahrt zum Busbahnhof könnte wieder mit Rosen neu bepflanzt werden. Die letzten wurden dort kaputt gefahren oder entwendet, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „ Blumenkübel, wie wir sie schon mal hatten, könnten wieder aufgestellt und bepflanzt werden. Bänke und Papierkörbe, die zerstört wurden, könnten wieder neu gesetzt werden. Ebenfalls könnten Straßenbäume neu gepflanzt werden.“

Schwerpunkte der Aktion sind der Hunnengraben, der Bereich an der Wasserburg, der Busbahnhof, das Wäldchen an der Straße nach Hakeborn, die verlängerte Klosterstraße bis zum Friedhof hinter der Klostersiedlung und der Schwaneberger Weg in Egeln-Nord.