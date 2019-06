Die im Staßfurter Fundbüro angesammelten Dinge kommen unter den Hammer. Unter den 142 Sachen sind allein 47 Fahrräder.

Staßfurt l Und dann greift die Chefin des Ordnungsamtes eben auch selbst zum kuriosen Fundstück. Eben noch lag die rote Krücke auf dem Schrank im Fundbüro, nun hangelt sich Susanne Henschke die Gehhilfe herunter und posiert. Links, rechts, dann lacht sie. Sicherlich gehört die einzelne Krücke zu den kuriosesten Dingen, die sich im Staßfurter Fundbüro so angesammelt haben. Es muss mal wieder Platz geschaffen werden.

Also lädt die Stadt Staßfurt am 14. September zu einer öffentlichen Versteigerung der zahlreichen Dinge ein, die sich seit 2015 so angesammelt haben. „Eigentlich machen wir das alle zwei Jahre“, sagt Steffen Görtz vom Fachdienst Sicherheit und Ordnung. Nun sind also vier Jahre vergangen, bis auf dem Hof in der Steinstraße 19 wieder die kuriosen Dinge unter den Hammer kommen.

142 Dinge werden angeboten, davon allein 47 Fahrräder, die derzeit im Keller stehen. Ringe, Ketten, ein Motorradhelm, Mützen, Vasen, Brillen, Uhren, Kinderwagen, Portemonnaies, Schmuck, Handys, eigentlich sind alle Dinge des Alltags auch Dinge, die irgendwer irgendwann irgendwo auch mal liegen lässt. Auf unterschiedlichen Wegen kommen die Dinge dabei ins Fundbüro.

Bilder Ein Krug mit Verschluss. Wieviel ist dieser am 14. September wert? Foto: Stadt Staßfurt



Es hatte einer eilig. Dabei lässt er glatt seine Uhr liegen. Foto: Stadt Staßfurt



Solls ein neues Täschchen sein? Foto: Stadt Staßfurt



Brillen sind individuell, aber doch gut zu gebrauchen. Foto: Stadt Staßfurt



Ein hochwertiges Smartphone möchte ersteigert werden. Foto: Stadt Staßfurt



Wow. Eine 80er-Jahre-Musikbox. Foto: Stadt Staßfurt



Neu scheinende Schuhe werden liegengelassen und freuen sich auf einen neuen Besitzer. Foto: Stadt Staßfurt



Eines der kuriosesten Dinge im Fundbüro: Eine Krücke. Foto: Stadt Staßfurt



Gut erhaltene und schicke Fahrräder werden am 14. September feil geboten. Foto: Stadt Staßfurt



Die Steppjacke müsste sicher anprobiert werden, sieht sonst aber hochwertig aus. Foto: Stadt Staßfurt



Ringe gehen in Staßfurt immer wieder verloren, dazu auch anderer Schmuck. Foto: Stadt Staßfurt



Ein einzelner Motorrad-Helm geht verloren, ohne dass ihn jemand vermisst. Foto: Stadt Staßfurt



Eine Kindermütze will auf einen neuen Kopf. Foto: Stadt Staßfurt



Fast der ganze Keller ist voll mit Fahrrädern. Fein säuberlich sortiert stehen diese noch in der Steinstraße 19. Foto: Enrico Joo



Schlüssel werden vernichtet

Natürlich werden zahlreiche Sachen von Findern selbst abgegeben, aber auch die Polizei oder verschiedene Supermärkte sammeln Liegengelassenes oder Gefundenes und bringen es dann vorbei. Auch der Außendienst des Ordnungsamtes wird selbst immer wieder fündig. „Sechs Monate hat der Besitzer Zeit, sich zu melden“, informiert Steffen Görtz. Dann erwirbt die Gemeinde das Recht auf den Gegenstand. „Das sind nicht alles hochwertige Dinge“, verrät Görtz. „Aber wir versteigern das richtig mit einem Hammer und machen das aus Spaß an der Freude.“ Es gibt ein Mindestgebot, nach oben ist es freilich offen. „Manche steigern sich richtig rein“, so Görtz. Er erinnert sich, dass eine Bohrmaschine einst für ein richtiges Bietergefecht gesorgt hat.

Aber nicht alle Dinge, die sich so ansammeln, werden auch versteigert. Ausweise oder Schlüssel gehen natürlich nicht zurück in die Bevölkerung. Gerade Schlüssel gehen sehr oft verloren. „Einiges bleibt dabei liegen. Wir haben auch immer wieder viele Anfragen nach verlorenen Dingen“, sagt Susanne Henschke. Schlüssel, die niemand abholt, werden erst gesammelt und nach einiger Zeit dann vernichtet.

Ein einsamer Kasten Bier

Öffentlich bekanntgemacht wird die Versteigerung im September noch im Amtsblatt der Stadt, auch in den Schaukästen im Rathaus wird darauf hingewiesen. „Das Geld, das bei der Versteigerung zusammenkommt, geht auf ein Verwahrkonto“, sagt Görtz. Nach einer gewissen Zeit kann die Stadt dann darüber verfügen und es anderen Zwecken zuführen.

Was war denn aber nun in all den Jahren besonders kurios? Was blieb in Erinnerung? Susanne Henschke erinnert sich an einen Kasten Bier, der an einer Bushaltestelle gefunden wurde. Das Seltsame: Keine Flasche fehlte, alle waren noch verschlossen! „Den haben wir dann der Feuerwehr gegeben“, sagt Henschke lachend. Der wurde freilich nicht mehr versteigert.

Darüber hinaus geht beim Basar der Kuriositäten in der Salzstadt aber so ziemlich alles über die Theke in neue Besitzerhände. Drei, zwei, eins - meins! Das galt nicht nur einst im bekannten und beliebten Werbespot eines Online-Händlers. Es gilt auch in Staßfurt. Es gilt am 14. September.