Küchenstudio und Tischlerei Richter in Atzendorf behauptet sich seit 90 Jahren mit Kundennähe und Qualität zwischen Sargbau, Möbeln und 10.000 Puppenstuben.

Una Richter-Heinemann demonstriert im Geschäft in Atzendorf mit diesem schmucken Küchenschrank ihre Verbundenheit zur Firmentradition. Ihr Opa Franz Richter war der Unternehmensgründer und Tischlermeister, der diesen Stolz einer wohl jeden Familie vor 90 Jahren schuf.

Atzendorf. - Wenn der Nachwuchs eines Familienunternehmens unbedingt „was in der Firma des Opas machen will“, wie Una Richter-Heinemann erzählt, ist das heutzutage ein Glücksfall. Die Firmenchefin der Küchenstudio & Tischlerei Richter GmbH & Co. KG weiß die Entscheidung ihres Sohnes Felix umso mehr zu schätzen, weil der in der Pharmabranche gelernt hat. „Aber unsere Kinder sind quasi hier im Betrieb groß geworden“, sagt die Mutter, während sie kurz vom Büro in den Ausstellungsraum wechselt.