Serviceangebot Für Staßfurter soll es mehr Hilfe für Betroffene und pflegende Angehörige geben

Wie komme ich an einen Platz im Altersheim? Was, wenn die Mutti in Kurzzeitpflege muss? Wer zahlt einen Treppenlift in meinem Haus? Bei all diesen Fragen fühlen sich Betroffene und Angehörige oft allein gelassen. Man möchte diese Menschen in Staßfurt jetzt an die Hand nehmen.