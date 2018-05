Die ZLG Atzendorf aus der Landesklasse III unterliegt dem Oscherslebener SC zu Hause mit 4:5 (2:3).

Atzendorf l Die ZLG Atzendorf schleppt sich in der Landesklasse III dem Saisonende entgegen. Trotz eines Neun-Tore-Spektakels blieben die Atzendorfer auch im Heimspiel am Sonnabend gegen den Oscherslebener SC ohne Sieg, verloren nach einer unterhaltsamen Partie mit 4:5 (2:3).

Vor allem einen Spieler bekamen die Atzendorfer nicht in den Griff: Benjamin Rode. Dabei wussten die Gastgeber um die Qualitäten des 24-jährigen Stürmers. Dieser hatte schon beim 7:1 des OSC am Donnerstag im Nachholer gegen Germania Wernigerode sechs Mal getroffen. „Das war Warnung genug“, sagte Trainer Heinz Weile. Trotzdem traf Rode auch am Sonnabend vierfach. „Er ist ein kompakter und kräftiger Bursche, der sehr beweglich ist und körperliche Präsenz zeigt. Ihn konnten wir nicht zu 100 Prozent in den Griff bekommen“, meinte Weile. Zumindest ab der 35. Minute.

Denn bis dahin löste es Atzendorf ganz gut. Zwar hatten die Gäste mehr Spielanteile, in Führung lag aber die ZLG. Erst fiel Steffen Linsdorf eine verunglückte Flanke auf den Fuß (13.), dann profitierte Sebastian Tolle (15.) von einem Fehlpass. „Das kam überraschend. Wir hatten zwei Möglichkeiten und haben zwei Tore gemacht“, so Weile.

Allerdings gab es dann in der Abwehr „zu viel Nervosität. Da sind wir zu viel Risiko eingegangen“, bemängelte der Coach. Die Unsicherheit war aber erklärbar. Denn noch vor der Halbzeit mussten die Gastgeber zweimal aus Verletzungsgründen wechseln. Erst musste Christian Rock (34., Zerrung) das Feld verlassen. Kurz danach ging auch Dave Nöpel (43., Sprunggelenk), der erneut als Feldspieler ausgeholfen hatte. Es kamen der 46-jährige Thomas Sonnefeld und der 30-jährige Handballer Steffen Halfpap. Rode nutzte die Konfusionen und drehte die Partie im Alleingang mit vier Treffern. „Da hingen die Köpfe ganz schön“, so Weile. Es war dann aber vor allem Halfpap zu verdanken, dass die Partie eng blieb. Nicht nur wegen seines Treffers von der Strafraumkante zum 3:4 (73.). „Er hat im Mittelfeld die Lücken geschlossen, er wird immer besser. Vor allem ist er immer positiv geblieben“, lobte Weile. „Handballer können eben immer auch ein bisschen Fußball spielen“, meinte der Trainer lachend. Auch für das letzte Saisonspiel gegen Schwanebeck und das Kreispokalfinale gegen Alsleben ist er eine Alternative.

Einfach, weil die Atzendorfer merken, dass die vergangenen Wochen hart waren. „Wir haben in zwei Monaten 15 Spiele gemacht, das ist nicht machbar“, sagte Weile. Verschleißerscheinungen im kleinen Kader sind normal. So gingen Christian Rock, Dave Nöpel und Petr Hranicka (Fersenprobleme) schon angeschlagen in die Partie. Auch Sebastian Tolle, Kay Faatz und Marcel Maier waren nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Steffen Linsdorf plagt sich mit Knieproblemen herum. Ja, die ZLG Atzendorf geht auf dem Zahnfleisch. „Wir haben keine Alternativen mehr und nichts entgegenzusetzen.“

Trotzdem hatte Atzendorf am Sonnabend in der Schlussphase sogar noch drei Chancen durch Tolle zum möglichen 5:5-Ausgleich. „Das Spiel war verrückt am Ende“, so Weile. Die Belohnung blieb aber aus. Immerhin: Der moralische Sieger war der Gastgeber. Mit diesem Gefühl gehen die Atzendorfer auch in die letzten beiden Spiele der Saison.

Atzendorf: Fiser – C. Rock (34. Sonnefeld), Maier, Tupy, Nöpel (43. Halfpap), Faatz, Linsdorf, Hranicka (61. Mi. Gehrke), S. Rock, Tolle, Ma. Gehrke

Tore: 1:0 Steffen Linsdorf (13.), 2:0 Sebastian Tolle (15.), 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 Benjamin Rode (34., 40., 45+1, 50.), 3:4 Steffen Halfpap (73.), 3:5 Lucas Lange (75.), 4:5 Maximilian Gehrke (77.); SR: Dirk Reider (Nienhagen); ZS: 30