Futterstellen müssen in Egeln und Co. erlaubt sein

Egeln/Egeln-Nord/Hakeborn - „Die Empörung in der Bevölkerung war enorm“, erinnert sich Ursula Sittig vom Tierschutzverein Staßfurt und Umgebung an den Moment, als vor gut einem Monat die Neuigkeit kursierte: „Das Füttern von freilebenden beziehungsweise herrenlosen Katzen ist im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde Egelner Mulde untersagt. Gleiches gilt für die Einrichtung von Katzenfutterstellen beziehungsweise das Anfüttern von Katzen.“ So steht es in der neuen Regelung, die der Verbandsgemeinderat im September beschlossen hat.