Nach einer Woche Öffnung wird deutlich: Die Resonanz auf die Gaststätten ist noch recht verhalten.

Staßfurt/Güsten l Nach acht Wochen endlich mal wieder in die Gaststätte! Lothar und Barbara Kreibich haben ihre sonst etwa vierzehntägigen Besuche im Stammlokal vermisst. Dass Ramona Osterburg bei der Bedienung im Staßfurter Landhaus eine Maske trägt, stört das Ehepaar nicht. „Wir kennen sie doch“, lacht Barbara Kreibich und lässt sich mit ihren Tischnachbarn das leckere Spargel-Omelett mit Sauce Hollandaise weiter schmecken.

Die Wirtin freut sich über jeden Gast. „Es läuft langsam an. Der Mittwoch war stärker. Auch eine kleine Familienfeier hatten wir bereits“, lautet ihr erstes Resümee nach der ersten Woche. Teilweise Kurzarbeit und kürzere Öffnungszeiten gehören noch dazu.

„Mal sehen, was jetzt kommt.“ Für Ramona Osterburg sind einige Frage noch offen, wenn demnächst Bewirtung in größerem Rahmen wieder erlaubt sein wird.

Bilder Nach acht Wochen endlich wieder ins Stammlokal! Ingrid Behm, Barbara und Lothar Kreibich (von links) lassen sich bei Ramona Ibsch im Staßfurter Landhaus ein...



Ob italienisches Eis, thailändische Spezialitäten oder deutsche Küche. Der Ansturm auf Gaststätten in Staßfurt und Umgebung, die seit 18. Mai ...



Das Männertagsgeschäft hatte das Landhaus ausgelassen, weil man nicht wusste, ob die engen Vorschriften einzuhalten gewesen wären.

Einen Ansturm erlebte an jenem Feiertag das Restaurant des Salzlandcenters (SC) nicht. „Wie zu erwarten“, so Volker Schilling. 14 Gäste habe man gezählt. Der Chef des Hauses hofft, dass die Leute es merken, dass nun wieder was geht in Sachen Gastronomie.

Optimistischer klingt da schon seine Aussicht, dass diesen Donnerstag die Fitness- und Sauna-Bereiche des SC eventuell wieder öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass das Konzept amtlich genehmigt wird.

Das Erlebnisbad des SC werde diesen Donnerstag definitiv noch nicht geöffnet. „Das ist innerhalb einer Woche nicht hochzufahren“, erklärt Schilling. Nächsten Dienstag werden die Wasserproben kommen. Voraussichtlich kann nächste Woche Donnerstag oder Freitag wieder unterm Dach des Salzlandcenters gebadet werden.

Der Männertag 2020 an der Güstener Konzertmuschel war vermutlich so ruhig wie noch nie. Freitag: Nullrunde. Sonnabend: kleine Familienfeier. Sonntag: nichts. Das ist das Resümee von Thomas Begemann. „Wir brauchen die größeren Feiern“, macht der Wirt die Situation vom Hotel Stadt Güsten deutlich. Noch halte man durch. „Jetzt muss sich aber alles etwas schneller einpegeln.“ Nochmal dürfe es nicht so lange dauern wie mit der Schließzeit. Der Gastronom meint: Über Pfingsten zieht man durch. Die ersten Tische sind reserviert. Und dann hofft man nur auf die angekündigte, weitere Normalisierung.

Man möchte keinesfalls aus den gegenwärtigen verkürzten Öffnungszeiten – wochentags ab 15 Uhr, Wochenende ab 11 Uhr – noch weniger machen. Es sei denn, das Haus wäre aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen. Verhindert werde das beispielsweise, wenn die zwischen einzelnen Gewerbebereichen oft absurden, nicht zu erklärenden und vor allem ungleichen Vorschriften schnellstens abgeschafft würden.

Gern lässt sich Begemann vom angekündigten Konjunkturprogramm positiv überraschen. Sein nächster Wunsch ist aber: „Dass die Leute nicht mehr so verunsichert sind.“

Ähnlich sieht das Marco Rindermann – und ärgert sich genauso über die teilweise „recht verzwickten Vorschriften“.

Er konnte für das Café Am Wasserturm in Staßfurt den Start nach der verordneten Pause kaum abwarten, druckte das Protokoll sofort aus, nachdem es im Internet erschienen war, füllte es aus und hatte am nächsten Tag die Bestätigung. So konnte sein Team gleich am ersten Tag wieder loslegen. Den Männertag ersparte auch er sich und seiner Mannschaft.

Der Restaurant- und Küchenchef kennt im Normalfall keinen Leerlauf. Jetzt muss er sich mit der Hälfte der 60 Plätze zufrieden geben. „Mit der Fünf-Personen-Regel für einen Tisch ist das Restaurant aber meist sogar nur zu einem Drittel zu belegen“, beschreibt Rindermann. Das Personal könne er unterdessen nicht halbieren, geschweige denn dritteln. Es ist eben eher selten, dass sich Fünfer-Tische zum Gaststättenbesuch verabreden. Dennoch hat der Chef vom Wasserturm-Café ein Auge darauf, dass kein sechster Stuhl an einen Tisch geschoben wird.

„Wir merken auf jeden Fall, dass die Leute wieder Lust auf uns haben“, hofft Marco Rindermann nun auf besseres Wetter, damit auch draußen wieder mehr los ist. Er setzt auch darauf, „dass die Leute in diesem Sommer ihr Urlaubs-Bier verstärkt in Gaststätten in der Region genießen“. Vor allem aber, dass die „Fünf-Mann-Regelung als größtes Hindernis“ bei der nächsten Verordnungsrunde Geschichte sein wird.