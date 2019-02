In der Nacht zu Dienstag wurde der feste Blitzer in der Hecklinger Straße in Staßfurt besprüht. Foto: Enrico Joo

In Staßfurt wurde eine stationäre Blitzersäule von oben bis unten schwarz besprüht.

Staßfurt l Nein, natürlich ist das nicht schön, wenn man geblitzt wird. Wer mag es schon, wenn ihm jemand mit spitzen Fingern empfindlich ins Portemonnaie fasst und dort allerlei Scheine herausfischt. Ob die Lausbuben, die da nachts in der Hecklinger Straße in Staßfurt angerückt sind, ähnliches gedacht haben? Waren sie sauer, enttäuscht, wütend, wollten sie nur einen Streich spielen oder vielleicht sogar den anderen Autofahrern einen Dienst erweisen?

Jedenfalls rückten die Schleichkatzen wohl im Dunkeln mit schwerem Gefährt an, hatten Eimer und Farbe oder nur Spraydosen dabei und gingen ans Werk. Von oben bis unten wurde der feste Blitzer in Staßfurt kurz hinter dem Salzland-Center Richtung Hecklingen mit schwarzer Farbe beschmiert. Entdeckt wurde das erst am nächsten Morgen. „Mit Farbe haben Unbekannte das Sichtfenster einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Hecklinger Straße geblendet“, teilt die Polizei in ihrer unvergleichlich förmlichen aber niedlichen Sprache mit. Was heißt das für den Autofahrer? Ja, Sie frohlocken tatsächlich richtig. „Bis zu einer Reparatur ist der Blitzer außer Betrieb“, teilt Susanne Henschke, Ordnungsamtchefin der Stadt Staßfurt mit.

Kein Freifahrtschein oder doch?

Aber Halt! Ein Freifahrtsschein zum Rasen ist das freilich nicht. „Die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eingerichtet und nicht nach zahlenmäßigen Verstößen, wenn sich alle Fahrzeugführer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit halten, spricht auch keiner von „verlorenen“ Fällen, sondern wir freuen uns über den Erfolg“, so Henschke.

Soll heißen: Die Stadt tut hier was für die Sicherheit der Bürger, um Unfälle mit Folgen zu verhindern oder diesen vorzubeugen. Reine Schikane gegenüber Otto Normalverbraucher ist das nicht. Ganz sicher haben die Täter so weit auch gar nicht gedacht. Und ob der Blitzer nun noch funktioniert? Wer weiß? Die Autos schleichen jedenfalls noch immer vorbei. Die Angst vorm Bild von der schwarzen Säule ist fest im Kopf, geht noch immer um.

Wann der Blitzer wieder seinen Dienst tut, kann die Stadt nicht sagen. „Da die Säule auf Mietbasis errichtet ist, kümmert sich vertragsgemäß der Vermieter um die Herstellung der Funktionssicherheit, inwieweit die Entfernung der Farbe dazu gehört, obliegt nicht der Stadt Staßfurt“, erklärt Henschke. Gedrehte Däumchen in der Unsicherheit gehen wohl noch lange um.Enrico Joo