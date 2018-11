Die zur Abstimmung stehende Gebührensatzung für Kulturstätten von Hecklingen ist im Stadtrat durchgefallen.

Hecklingen l Die Stadt Hecklingen wird vom Kreis aufgefordert, kostendeckende Mieten für ihre Kulturstätten, also das Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke und den Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen zu kassieren. Das hätte aber zum Teil drastische Auswirkungen. Denn damit die Vermietung kein Verlustgeschäft ist, müsste die Stadt pro Tag beispielsweise über 1400 Euro nehmen, wenn jemand den Saal in Groß Börnecke mietet, um dort zu feiern. Im Moment kostet der Saal sowohl in Hecklingen, als auch in Groß Börnecke 50 Euro pro Tag. Und das soll auch so bleiben, sagen die Stadtväter und haben dem Entwurf einer neuen Satzung mit kostendeckenden Gebühren, die vom Kreis gefordert werden, mit 18 Nein-Stimmen und einer Enthaltung, eine glatte Abfuhr erteilt.

„Was ist die Rechtsgrundlage für solche Forderungen?“, wollte Roger Stöcker (SPD) wissen und sagte: „Das ist eine Soll-Bestimmung, keine Muss-Bestimmung.“

Rechtsverstoß liegt vor

Auf Nachfrage der Volksstimme bei der zuständigen Landkreis-Verwaltung wird mitgeteilt, dass ein Rechtsverstoß vorliegt, weil die Finanzmittel der Stadt nicht ausreichen und sich Hecklingen zur Erfüllung seiner Aufgaben Finanzmittel aus Entgelten für Leistungen und Steuern beschaffen müsse. Kommunen könnten per Gesetz zwar von kostendeckenden Gebühren absehen, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht, wenn beispielsweise mit bildungs- oder gesundheitspolitischen Belangen oder sozialen Gesichtspunkten begründet wird.

„Diesbezüglich ist aber festzustellen, dass die Stadt Hecklingen seit Jahren über keinen ausgeglichenen Haushalt verfügt ... In Anbetracht der ... Haushaltssituation ist die Stadt verpflichtet, ...alle ihr zur Verfügung stehenden Ertragsmöglichkeiten konsequent auszuschöpfen“, wird die Forderung nach exorbitant hohen Preisen begründet. „Weshalb der Stadtrat mit seiner Entscheidung wesentlich von der Vorgabe der Verwaltung abweicht, wurde der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises nicht vorgelegt“, heißt es aus Bernburg weiter.

Forderung begründet

Hinzu komme, dass von der Stadt nicht in Betracht gezogen werde, eine Einrichtung zu schließen und zu veräußern, um die Auslastung einer anderen Einrichtung zu erhöhen“, wird die Forderung, künftig kostendeckende Preise zu nehmen, weiter begründet.

Doch das stößt in der Kommunalpolitik nach wie vor auf heftigen Gegenwind. „Wenn wir 1400 Euro nehmen, können wir die Tür der Säle zunageln“, findet Arthur Taentzler (CDU).

Zeit und Mühe verschwendet

Ingo-Peter Walde (parteilos) aus Schneidlingen warf die Frage auf, warum die Verwaltung in Hecklingen Zeit und Mühe in die Bearbeitung solcher Beschlussvorlagen „verschwendet“, wenn schon klar sei, dass das keine Zustimmung findet.

Die Kalkulation wurde an diesem Abend auch von anderen Räten als „Fleißarbeit“ bezeichnet, die den Mitarbeitern viel Kraft und Mühe abverlangt habe. Dieser Arbeit wurde trotz der Kritik gedankt.

Es ist Schluss

Für die Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Hecklingen (WGH) Ethel-Maria Muschalle-Höllbach steht fest: „Jetzt ist Schluss.“ Solche Beträge seien „hirnrissig“. Sie beschwerte sich, dass der Stadtrat die Aufgabe übernehmen soll, den Bürgern solche Preise auf zu diktieren. „Wir sind das kleinste Kollektiv“, wetterte die Ortsbürgermeisterin aus Groß Börnecke. Wenn das so gewünscht sei, dann solle doch die Kommunalaufsicht die „Drecksarbeit“ machen, spielte sie auf eine Drohung der Behörde an. Diese hatte der Stadt in einem Schreiben mitgeteilt, dass sie höhere Gebühren im Notfall per Ersatzvornahme durchsetzen will, wenn der Stadtrat sich erneut dagegen ausspricht.

Bürgermeister Uwe Epperlein hatte daher seinem Rat kurz vor der Abstimmung vorgeschlagen, die neue Satzung mit den alten Gebühren zu beschließen. Dann wären die Vergünstigungen für die Vereine weggefallen. Diese zahlen pro Monat 20 Euro, wenn sie die Einrichtungen das ganze Jahr über nutzen. Der Vorschlag fand aber kein Gehör. Dafür stand der Kreis im Hagelfeuer der Kritik: „Die machen, was sie wollen“, ärgerte sich beispielsweise auch Stadtrat René Lohse (WGH).