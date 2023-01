Gebühren rund um Staßfurt: Abwasser nur auf dem Flughafen Cochstedt teurer

Egeln/Staßfurt/Hecklingen - Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt hat in ihrer letzten Sitzung die neue Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserentsorgung im Abwasserbereich II beschlossen. Zuvor hatten die Räte der WAZV-Mitgliedsgemeinden zugestimmt. Die neue Satzung gilt für die nächsten drei Jahre in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, in der Stadt Hecklingen mit Ausnahme des Verkehrsflughafens sowie in Löderburg, Neundorf, Winningen und Wilsleben.