Geburten 2021: Welche Vornamen sind im Salzland am beliebtesten?

Auch in Corona-Zeiten werden Kinder geboren. Im Salzland hat Krankenhausbetreiber Ameos in Aschersleben seine Geburtsstation.

Schönebeck/Staßfurt ok - Jedes Baby ist einzigartig und etwas ganz Besonderes. So auch die 453 Neugeborenen, die 2021 am Ameos-Klinikum Aschersleben das Licht der Welt erblickten. Bei den insgesamt 449 Entbindungen waren vier Zwillingspaare darunter, und 42 der Kinder wurden als Frühchen, also vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche, geboren. Das teilte Ameos in einer Pressemitteilung mit.