Bestimmte Sprüche sind verboten, bei Einzelfällen wird debattiert

Durch Einzelentscheidungen verschiedener Gerichte in den letzten Jahrzehnten wurden nicht nur Symbole, Ehrenzeichen, Flaggen und mehr aus dem Nationalsozialismus verboten, sondern auch Parolen und Grußformen wie „Meine Ehre heißt Treue“ oder „Unsere Ehre heißt Treue“, „Blut und Ehre“ oder „Deutschland erwache“ (Urteil des Bundesgerichtshof von 1987).

In Deutschland und Sachsen-Anhalt finden sich aber immer wieder Kunstobjekte oder Gegenstände, die Einzelfälle sind und als bedenklich oder gar anstößig gewertet werden können: An der Stephani-Kirche in Calbe, an der Stadtkirche Wittenberg, am Magdeburger Dom oder an der Zerbster Kirche prangt wie an rund 25 Gebäuden in ganz Deutschland die „Judensau“. Das sind steinerne Skultpuren, wo ein Mensch den Hintern eines Schweins küsst. Der Calbenser Pfarrer reagierte 2016 auf die Debatte um das judenfeinliche Objekt: Die Figur werde nicht entfernt, da man die Geschichte, zu der die judenfeindliche Tradition der Kirche gehöre, nicht ausradieren könne. Dennoch soll eine Erklärtafel vor Ort dem Besucher die Thematik erklären.

Im Magdeburger Dom gibt es ein antisemitisches Statuen-Ensemble zweier Frauenfiguren, bei der die jüdische Frauenfigur als Ungläubige gegenüber der christlichen dargestellt wird. Die Kirchengemeinde brachte eine Bodenplatte mit einer entschuldigenden Botschaft an. Auch hier bevorzugte man die aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte.

In Herxheim am Berg in Rheinland-Pfalz läutet eine Kirchenglocke aus der Zeit des Nationalsozialismus nach einem bundesweitem Aufschrei in 2018 heute weiter. Die „Hitler-Glocke“ mit Hakenkreuz und Hitlers Namen soll als „Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht“ erhalten bleiben.