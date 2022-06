Gefahren vor der Kita Groß Börnecke

Hecklingen/Groß Börnecke - Die Stadt Hecklingen bemüht sich nach Kritik von Eltern darum, die Zufahrt zur Stobenstraße in Groß Börnecke, in der sich die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ der Volkssolidarität befindet, für die Eltern und Kinder sicherer zu machen. Das wurde in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Groß Börnecke deutlich. Wie kann für Sicherheit gesorgt werden?