Geflüchtete Ukrainer aus Staßfurt wieder in der Heimat

Neun Monate lebten sechs Ukrainerinnen in Staßfurt im Salzlandkreis. Dann wollten sie wieder zurück in ihre Heimat. Sie bleiben mit Helfern aus Deutschland weiter in Kontakt und berichten von ihren Erfahrungen.

Förderstedt - 1800 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Förderstedt im Salzlandkreis und Charkiw in der Ukraine. In die Ostukraine sind sechs ukrainische Frauen und Kinder vor gut zwei Wochen zurückgekehrt, nachdem sie zuvor fast neun Monate in Förderstedt, und später in Staßfurt, wohnten.