Mit 45000 Euro unterstützt das Land die Literaturtage 2023, die vom 10. bis 24. September im Salzlandkreis stattfinden und das Interesse am Lesen wecken sollen.

Einen Zuwendungsbescheid für die Landesliteraturtage im Salzlandkreis überreichte Kulturminister Rainer Robra (2. von rechts) im Staßfurter Salzlandtheater an Landrat Markus Bauer im Beisein von Kulturdezernentin Petra Czuratis (rechts), der Leiterin der Kreisbibliothek Susanne van Treek und Kreistagsmitglied Jörn Weinert.

Staßfurt - Dass sich sozial- und christdemokratische Politiker nicht nur verstehen, sondern durchaus auch einer Meinung sein können, das bewiesen am Freitag Landrat Markus Bauer (SPD) und Rainer Robra (CDU), seines Zeichens Staatsminister und Minister für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt. Beide halten es für eine wichtige Aufgabe, das Interesse an Literatur auch bei Kindern und Jugendlichen zu wecken. Ein Instrument, dieses Ziel zu erreichen, seien die Landesliteraturtage, die in diesem Jahr vom 10. bis 24. September ausgerichtet werden. Und zwar im Salzlandkreis, der damit zum zweiten Mal auf „Buchfühlung“ geht.