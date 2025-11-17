Kirche und Kultur Gelungene Mischung mit Abendmusik in Borne
Der Kreisposaunenchor des Kirchenkreises Egeln gastierte in der St.-Margarethen-Kirche. Die Musiker wurden mit stehenden Ovationen belohnt.
17.11.2025, 15:47
Borne. - Die Musiker des Kreisposaunenchors des Kirchenkreises Egeln sind für ihr Konzert, das sie unter der Leitung von Kreiskantor Carsten Miseler in der St.-Margarethen-Kirche in Borne gegeben haben, von den Musikfreunden des Dorfes mit stehenden Ovationen und langanhaltendem Beifall belohnt worden.