Borne. - Die Musiker des Kreisposaunenchors des Kirchenkreises Egeln sind für ihr Konzert, das sie unter der Leitung von Kreiskantor Carsten Miseler in der St.-Margarethen-Kirche in Borne gegeben haben, von den Musikfreunden des Dorfes mit stehenden Ovationen und langanhaltendem Beifall belohnt worden.