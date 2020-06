In der Gemeinde Wolmirsleben will man junge Leute anlocken.

Wolmirsleben l Der Wohnungsbau kommt in der Gemeinde Wolmirsleben voran. „Die Erschließung des ersten Abschnittes des Baugebietes Flora wurde im April begonnen. Nach Aussage von Bürgermeister Knut Kluczka gibt es für alle 15 Parzellen Kaufinteressenten. Im Wohngebiet Lindenring sind inzwischen auch fast alle Grundstücke bebaut beziehungsweise an Bauwillige veräußert worden. Um weiteren Familien eine Wohnbebauung in Wolmirsleben zu ermöglichen, soll für den zweiten Abschnitt des Wohngebietes ein Bebauungsplan aufgestellt werden“, teilte das Bauamt der Verbandsgemeinde mit. Die zu beplanende Fläche ist im Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Wolmirsleben als gemischte Baufläche ausgewiesen.

In seiner jüngsten Sitzung im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses beschloss der Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme den Bebauungsplan Nr.09 „Flora II“ zur Ausweisung des nächsten Abschnittes des neuen Wohngebietes in der Kleingartenanlage Flora aufzustellen. Als Investor fungiert wie auch schon im ersten Abschnitt die Gemeinde selbst.

Vorplanungen

Mit der Ausarbeitung der entsprechenden Planungsunterlagen wurde das örtliche Ingenieurbüro Schöler Bauplanung beauftragt. Zudem legte der Rat fest, dass die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen einer Auslegung des Vorentwurfes erfolgen soll. Die Kosten für das B-Planverfahren in Höhe von 7000 Euro werden in den Haushaltsplan der Gemeinde für 2020 eingestellt.

Der Bürgermeister berichtete den Räten, dass trotz der Corona-Pandemie von den Kaufinteressenten bislang noch keiner abgesprungen sei.

Der Fraktionschef der Freien Wählergemeinschaft Wolmirsleben, Peter May, sagte: „Wir haben für Flora I noch nicht ein Grundstück an Bauwillige verkauft. Zusagen sind schön, aber erst der unterzeichnete Vertrag zählt.“ Die Planung koste der Gemeinde Geld. In diesem Wohngebiet sollen neue Eigenheime auf Parzellen ab einer Fläche von 616 bis 1289 Quadratmeter entstehen.

Erst Verkaufen

Knut Kluczka (CDU) verteidigte das zweigleisige Vorgehen der Gemeinde. Er sagte, er glaube nicht, dass einer der potenziellen Häuslebauer abspringt und wenn das passieren sollte, gebe es neue Interessenten. Wenn man Mays Anliegen folgen und erst einmal die Grundstücke im ersten Abschnitt verkaufen würde, um sich erst dann um die Erschließung des zweiten Bauabschnittes zu kümmern, würde die Gemeinde wertvolle Zeit verlieren.

„Als Gemeinde haben wir keine Bauflächen anzubieten. Uns kann nichts besseres passieren, wenn Leute von außerhalb herziehen oder junge Leute hier bleiben“, sagte die CDU-Fraktionschefin Sieglinde Haag.

In diesem Zusammenhang erinnerte das Dorfoberhaupt an die Blockadehaltung der Kreisverwaltung. Sie hatte in ihrer damaligen Stellungnahme behauptet, dass es für ein großes Wohngebiet in Wolmirsleben keinen Bedarf gebe und vom Gemeinderat eine Verkleinerung verlangt. Deshalb geht die Kommune dort nun abschnittsweise vor.

Die Erschließungsstraße im ersten Abschitt soll insgesamt sechs Meter breit werden. „Den Kreuzungsbereich wollen wir mit einer anderen Pflasterung belegen. Das gleiche gilt für die Hauszufahrten“, sagte Buplaner Peter Schöler im Oktober des vergangenen Jahres bei der Vorstellung der Entwurfsplanung zur Erschließung des Areals.

Neue Anliegerstraße

Seinen Worten zufolge soll in der Anliegerstraße graues Betonsteinpflaster zum Einsatz kommen. Die Baukosten gab der Planer mit rund 294 000 Euro an. Der Schmutzwasserkanal werde voraussichtlich 81 500 Euro verschlingen. Die Baugrunduntersuchung und die Vermessung seien bereits erfolgt.