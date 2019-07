Am Amtsgericht Aschersleben wurde jetzt eine Schlägerei in der Ackerstraße in Staßfurt verhandelt. Foto: Franziska Richter

Ein poliziebekannter Staßfurter hat seinen Nachbarn überfallen und krankenhausreif geprügelt.

Staßfurt l Eine Schlägerei in der Ackerstraße in Staßfurt vom September 2018 wurde jetzt am Amtsgericht Aschersleben verhandelt. Der Haupttäter: Ein 30-jähriger, mehrfach vorbestrafter Staßfurter. Der Mittäter und wahrscheinlich Anstifter: Sein 31-jähriger Kumpel, auch kein unbeschriebenes Blatt. Sie trinken sich an einem Samstagabend bei Freunden einen an. Zu fünft machen sie sich in der Nacht um 3 Uhr auf den Weg in die Ackerstraße, wo der Mittäter wohnt.

Was jetzt folgt, hatten die beiden offenbar schon länger im Sinn. Sie haben es auf den Nachbarn im Erdgeschoss abgesehen. „Da war immer Stress in der Wohnung“, erklärt der Mittäter vor Gericht. „Es war immer Lärm dort unten. Wenn die Kinder ins Bett sollten, war laute Musik an. Die hausten teilweise zu zehnt in der Wohnung, da wurde öfter mal die Polizei gerufen.“

Polizei oft vor Ort

Da er nur zwei Etagen weiter oben im Dachgeschoss gewohnt hat, wollte auch sein kleiner Junge „aus Angst“ vor diesen „aggressiven Leuten“ nicht mehr zu ihm kommen. Der Vermieter habe ihm bei Ruhestörungen immer empfohlen, die Polizei zu rufen. Noch dazu kommt, dass der Haupttäter damals mit der Ex-Freundin von ihm zusammen war, also gewissermaßen Stiefvater des Kleinen war.

In der Nacht im September hämmern die fünf Männer an die Fensterläden der Wohnung im Erdgeschoss. Alle haben Sturmhauben über den Kopf gezogen, bis auf den mehrfach vorbestraften Haupttäter. Schnell stehen alle fünf Mann in der Wohnung, die Tür war nicht richtig zu oder kaputt.

Der 23-jährige Mieter, der heute mittlerweile ausgezogen ist, hat oft mal Übernachtungsgäste und lässt laute Musik auch weiterlaufen, wenn ihn die Nachbarn um Ruhe bitten, wie er vor Gericht eingesteht. An dem Abend sind wieder drei Personen da, die bei ihm übernachten wollen, man trinkt und hört wieder Musik.

Der Unmaskierte geht in der Wohnung sofort auf ihn los, schlägt ihn mit der Faust aufs Auge, sodass er vier Tage im Krankenhaus bleiben muss. Der Rest der maskierten Männertruppe geht auf die Übernachtungsgäste los. Es entsteht ein chaotischer, alkoholgetränkter Pulk aus Gebrüll und Gewalt. Plötzlich verschwinden die Männer wieder.

2 Promille sind keine Entschuldigung

Das Opfer ruft die Polizei. Die maskierte Truppe kommt wieder in die Wohnung, die Polizei trifft in dem Moment ein. Ein Polizist erklärt als Zeuge vor Gericht: „Die Situation konnte schnell beruhigt werden.“ Drei Maskierte flüchten. Der Haupttäter hat in dem Moment laut Messgeräte 2 Promille Atemalkohol, er gibt die Tat der Polizei gegenüber zu.

Die Ausrede der beiden Täter, der Alkohol sei Schuld gewesen, zieht vor Gericht nicht, vor allem weil sich beide schon mal der Körperverletzung schuldig gemacht hatten.

„Ich gehe davon aus, dass Sie die nächsten Jahre Ihres Lebens im Gefängnis verbringen werden“, erklärt Robert Schröter, Richter am Amtsgericht Aschersleben, dem Haupttäter. Auch wenn er das neueste Urteil gegen den Staßfurter als Bewährungsstrafe auf fünf Jahre aussetzt, ist der polizeibekannte Straftäter ein „Bewährungsversager“, wie ihn die Staatsanwaltschaft betitelt. Der junge Mann werde es nicht schaffen, straffrei zu bleiben. Auch seine Beteuerungen vor Gericht – er habe ja eine neue Freundin und bald auch eine Arbeit, sind die üblichen Aussagen, die man immer wieder von der Anklagebank hört.

Mit Geldstrafen im Rückstand

Erst im April hatte der Staßfurter seine letzte Verhandlung am Amtsgericht Aschersleben und war zu einer Bewährungsstrafe wegen Betrugs verurteilt worden. In den letzten zehn Jahren hatte er mehrere Strafen zur Bewährung bekommen, wegen gefährlicher Körperverletzung, Drogenbesitz und Betrug. Er hatte mehrere Smartphones auf Ebay-Kleinanzeigen angeboten, sich das Geld überweisen lassen, aber nie geliefert.

Mit den Zahlungen an die Opfer seiner Handybetrügereien ist er aktuell sogar im Rückstand. Dazu werden jetzt Zahlungen an das Prügelopfer kommen, 50 Euro pro Monat. „Wenn diese insgesamt 500 Euro nicht gezahlt werden, widerrufe ich die Bewährung sofort“, so Richter Schröter bei der Urteilsverkündung. Dann wartet quasi eine freie Zelle im Gefängnis auf den Staßfurter.

Der Anstifter, bisher „nur“ einmal wegen gefährlicher Körperverletzung und Waffengebrauch aufgefallen, bekommt sechs Monate Bewährung. „Sie sind ebenso mit schuldig, auch wenn ein anderer zugeschlagen hat“, so Richter Schröter, denn die Gruppe habe gezielt und gemeinsam gehandelt.