Der Rechtsanwalt Jörg Bischoff aus Oschersleben legt Revision für seinen Mandanten ein. John E. dreht sich, hier am Prozesstag der Urteilsverkündung in Magdeburg, von den Kameras weg. Foto: Franziska Richter

Der Erzieher aus Westeregeln, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, legt Revision ein.

Magdeburg/Westeregeln l Das Urteil gegen den Erzieher John E. aus Westeregeln am Mittwoch, 6. März, wird jetzt ein Fall für den Bundesgerichtshof. Das bestätigt Landgerichtssprecher Christian Löffler gegenüber der Volksstimme. Vor einer guten Woche war John E. in Magdeburg wegen sechs nachgewiesenen, schweren Missbrauchstaten an zwei fünfjährigen Mädchen in 2018 zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der Strafverteidiger von John E. wollte sich nicht äußern, wie er die Revision begründen will. Er informiere die Presse darüber nicht, sagte Rechtsanwalt Jörg Bischoff aus Oschersleben auf Nachfrage der Volksstimme. „Das Gespräch ist hiermit beendet.“ Bereits während der Verhandlungen gab der von John E. selbst gewählte Verteidiger „keinen Kommentar“.

Gericht prüft Urteil

Mit der Revision fechtet der Angeklagte John E. das vom Gericht gesprochene Urteil an. „Der Angeklagte ist mit dem Urteil nicht einverstanden“, so Gerichtssprecher Christian Löffler über den Hintergrund. Der Bundesgerichtshof mit Sitz ins Karlsruhe muss in dem Revisionsverfahren nun überprüfen, ob das Urteil am Landgericht Magdeburg formal korrekt gefällt wurde. Der Bundesgerichtshof bewertet dann, ob die Höhe der Freiheitsstrafe angemessen ist, ob Beweismaterial korrekt ins Urteil eingeflossen ist und ob die Richter Argumente für und gegen den Angeklagten angemessen haben einfließen lassen.

„Es ist in etwa wie bei einer Klassenarbeit, bei der der Schüler mit der Benotung nicht einverstanden ist. Ein zweiter Lehrer prüft, ob alles richtig gewertet und die Zensur gerechtfertigt war“, erklärt der Gerichtssprecher das Prozedere, das nicht selten vorkommt.

Werden tatsächlich Fehler in der Urteilsfindung ausgemacht, hebt der Bundesgerichtshof das Urteil aus Magdeburg auf. Dann muss das Verfahren am Magdeburger Landgericht noch einmal von vorn geführt werden, vor einer anderen Strafkammer.

Gründe nicht bekannt

Mit dem Rechtsmittel der Revision versuchen Anwälte oft, ein besseres Urteil für ihre Mandanten herauszuholen. Auch wenn der Verteidiger von John E. den Grund der Revision nicht nennt, liegt nahe, dass dem Angeklagten die sieben Jahre Haft zu hoch erscheinen. Denkbar ist auch, dass die Verteidigung der Ansicht ist, dass das Geständnis nicht strafmildernd genug bewertet wurde.

Es kann jetzt bis zu einem Jahr dauern, bis die Revision, die ein nichtöffentliches Verfahren ist, am Bundesgerichtshof bearbeitet wird. Solange sitzt John E. weiterhin in Untersuchungshaft. Die Zeit in der U-Haft, die dem Gefängnis ähnlich ist, wird bei der Freiheitsstrafe angerechnet.

Nachdem die Richter ihr Urteil vor Gericht am 6. März mündlich verkündet hatten, hatte der Verteidigter von John E. eine Woche Zeit, Revision gegen das gesprochene Urteil einzulegen. Das Urteil selbst ist noch nicht rechtskräftig. Es braucht einige Wochen, bis es verschriftlicht ist. Der Verteidiger wiederum hat einen Monat Zeit, seine Begründung für die Revision einzureichen.