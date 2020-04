Drei Staßfurter sollen Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Prozessauftakt platzte, weil ein Schöffe fehlte und ist nun am 29. April.

Magdeburg/Staßfurt l Manchmal kommt es unerwartetet. Und manchmal ist etwas vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Am Donnerstag sollte am Landgericht Magdeburg der Prozessauftakt gegen drei Staßfurter sein. Der Vorwurf: Schwarzarbeit in einer Maler- und Maurerfirma mit Steuerhinterziehung und Nichtabführung von Sozialbeiträgen in Millionenhöhe (Volksstimme berichtete). Allein: Der Prozess konnte nicht beginnen, weil ein Schöffe unentschuldigt gefehlt hatte. Auch eine Unterbrechung durch den Richter samt Kontaktversuch blieb erfolglos. Wegen der Kürze der Zeit war es nicht möglich, einen Ersatzschöffe zu beschaffen. „Die Hauptverhandlung wird ausgesetzt“, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Stefan Caspari. Neu angesetzt ist der Prozessauftakt in der 9. Strafkammer am 29. April.

Über 60 Zeugen

Auch ohne Verhandlung deutete sich am Donnerstag an, dass ein Mammutprozess bevorsteht. Insgesamt sind 55 Verhandlungstage angesetzt, über 60 Zeugen müssten geladen werden. Alle drei Angeklagten waren zum Auftakt mit zwei Rechtsanwälten vor Gericht erschienen. Alle Angeklagten waren persönlich erschienen, äußerten sich aber nicht.

Bei den Hauptangeklagten handelt es sich um einen Staßfurter, der auch Mitglied im Stadtrat ist, sowie seine Mutter. Mitangeklagt ist auch ein Außendienstmitarbeiter.

Das Trio soll im Zeitraum April 2008 bis Ende Oktober 2012 falsche Angaben beim Finanzamt getätigt haben. Es sollen Schwarzarbeit gegen Barzahlung bei Auftraggebern vereinbart sowie Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt worden sein. Der Steuerschaden allein soll 2,7 Millionen Euro betragen. Die nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträge sollen rund 2,3 Millionen Euro betragen haben. Insgesamt soll also ein Schaden von 5 Millionen Euro entstanden sein.

Hauptbeschuldigter schweigt

Bis zum Januar 2021 sind insgesamt 55 Verhandlungstage angesetzt. Laut Gerichtssprecherin Claudia Lanza-Blasig handelt es sich um einen hohen Schaden. Daher: „Es könnte sich um einen besonders schweren Fall handeln. Dann ist eine Freiheitsstrafe über zwei Jahre ohne Bewährung möglich.“ Laut Strafgesetzbuch ist eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren möglich. Bis zum Urteil gilt aber die Unschuldsvermutung. Der Hauptbeschuldigte äußert sich zu den Vorwürfen nicht und erklärt gegenüber der Volksstimme: „Ich sage dazu nichts.“

Vor Gericht hatte ein Anwalt der mitangeklagten Mutter am Donnerstag ein amtsärztliches Gutachten in Betracht gezogen. Die Angeklagte der Staßfurter Maler- und Maurerfirma sei wegen eines Schlaganfalls nur eingeschränkt vernehmungsfähig.

Ob der Prozess am 29. April gestartet werden kann, hängt davon ab, ob der Schöffe, der am Donnerstag unentschuldigt fehlte, an diesem Tag vor Gericht erscheint. Gegen den am Donnerstag nicht erschienenen Schöffe wurde ein Ordnungsgeld von 300 Euro ausgesprochen. Hier ist eine Strafzahlung bis zu 1000 Euro möglich.