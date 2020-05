Nachdem eine Hauptangeklagte im Prozess gegen eine ehemalige Staßfurter Malerfirma verstorben war, werden die Verhandlungen nun fortgesetzt.

Staßfurt (ej) l Der Prozess wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit gegen Mitarbeiter einer Staßfurter Maler- und Maurerfirma wird am 3. Juni um 9.30 Uhr am Landgericht Magdeburg fortgesetzt. Das teilt Gerichtssprecherin Claudia Lanza-Blasig mit.

Die angesetzten Verhandlungstage in den vergangenen zwei Wochen und in dieser Woche wurden abgesagt, weil die Hauptangeklagte am 14. Mai an einem Herzinfarkt verstorben war. Der Prozess wird nun gegen ihren Sohn und einen Außendienstmitarbeiter weiter geführt.

„Die Zeugen werden dabei trotzdem verhört. Die Beweisführung läuft normal weiter“, so Claudia Lanza-Blasig. Bis Januar 2021 sind über 50 Verhandlungstage angesetzt.