Ein Mann soll in Güsten einen Jungen sexuell missbraucht haben. Nun beginnt der Prozess am Landgericht in Magdeburg. Foto: Uli Deck/dpa

Am Landgericht in Magdeburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann, der einen Sechsjährigen missbraucht haben soll.

Güsten (vs) l Zum Vorwurf sexuelles Missbrauch eines Jungen in Güsten beginnt am Donnerstag, 4. Juni, ein Strafprozess am Landgericht Magdeburg. Verhandelt wird an der 2. Strafkammer als Jugendschutzkammer. Einem mittlerweile 22-jährigen Mann wird nach Gerichtsangaben als Heranwachsender vorgeworfen, im Januar 2019 in zwei Fällen einen sechsjährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben. Der Angeklagte habe im Ermittlungsverfahren geschwiegen. Es sei damit zu rechnen, dass die Hauptverhandlung in mehr oder weniger großen Teilen zum Schutz der Intimsphäre der Beteiligten nichtöffentlich sein kann. Bis zum 19. Juni hat das Gericht drei Fortsetzungstermine anberaumt.

