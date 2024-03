Hecklingen/Rathmannsdorf/Güsten - Gertrud Dorow feierte im DRK-Seniorenheim „Am Schlosspark“ in Hecklingen ihren 100. Geburtstag. Sie ist damit die zweitälteste Bürgerin der Stadt, in der es insgesamt nur drei Seniorinnen gibt, die ein so hohes Alter erreicht haben. Neben Gertrud Dorow gibt es noch eine 101-Jährige in Schneidlingen. Eine weitere Frau wird im Juli in Hecklingen 100, teilte das Einwohnermeldeamt der Stadt mit.

Zweites Zuhause in Hecklingen

Zu den zahlreichen Gratulanten, die Gertrud Dorow an ihrem Ehrentag alles erdenklich Gute, Gesundheit und Wohlergehen wünschten, gehörte neben dem Pflegepersonal und den Heimbewohnern auch Hecklingens Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (Wählergemeinschaft). Das Seniorenheim in Hecklingen ist seit vier Jahren das neue Zuhause von Gertrud Dorow.

Sie kann auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Ursprünglich aus Pommern stammend, lebte die Seniorin viele Jahre lang in Rathmannsdorf und später dann in Güsten. Mit ihrem Mann hatte sie insgesamt drei Kinder, davon zwei Söhne und eine Tochter. Ihre Kinder haben eigene Familien gegründet und auch deren Kinder.

Drei Kinder, zahlreiche Enkel und Urenkel

Gertrud Dorow war das zweitjüngste von insgesamt elf Kindern. Sie hatte ihr Leben lang viel gearbeitet und war bis ins hohe Alter mit dem Fahrrad unterwegs, hat geholfen, wo sie nur konnte.

„Sie war immer für uns Kinder da“, sagte ihre Tochter. Sie erinnert sich gern daran, dass ihre Mutter früher zu den Geburtstagen immer etliche leckere Torten und Kuchen gebacken hat“, erzählt Heidemarie Hoffmann. Von ihr habe sie sich viel abgeguckt und heute bäckt sie selbst meisterhaft, wie ihr Ehemann und Schwiegersohn der Ortsbürgermeisterin versicherte.

Anlässlich ihres besonderen Geburtstages wurde die Jubilarin mit ihrem Rollator zu einem mit einer „100“ aus Luftballons geschmückten „Thron“ im Freien geführt.

Feier im Kreis der Familie

Dort wurde sie bei blauem Himmel und Sonnenschein schon von vielen ihrer Mitbewohnern erwartet. Nach den Gratulationen und Geburtstagsliedern ließ jeder der Anwesenden mindestens einen der insgesamt 100 Luftballons steigen. Auch Mädchen und Jungen der Hecklinger Grundschule überbrachten Gertrud Dorow musikalische Glückwünsche und Blumengrüße. Auch sie durften ebenfalls noch Ballons in den Himmel steigen lassen. Die Jubilarin freute sich sehr über die Gratulationen und war sichtlich gerührt. Am Nachmittag feierte sie dann in einer Gaststätte mit ihren Kindern, Enkelkindern, Urenkeln und anderen Verwandten.