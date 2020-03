Peter Blail gibt mit Kollegen vielerorts professionelle Konzerte. Die Gastspiele reichen von Kammermusik wie am vergangenen Wochenende im Latdorfer Pfarrhaus mit Violinistin Antje Folkers (von links), Annelie Leuthäuser (Mezzosopran) und Marita Biermann (Sopran) bis hin zu Engagements in großen Häusern. Foto: Falk Rockmann

Gesang prägt das Leben Peter Blails - als Opernsänger und als Leiter von mittlerweile fünf Chören der Region.

Bernburg/Güsten l Wenn Peter Blail im Proberaum des Güstener Männerchors Germania versucht, den überwiegend älteren Herren ein etwas anspruchsvolleres vierstimmiges Lied beizubringen, grenzt das manchmal schon an Schwerstarbeit. Auf beiden Seiten. Der Chorleiter ist studierter Opernsänger. Ihm gegenüber versuchen Laien, das Beste zu geben.

„Es ist schon kolossal“ entgegnet Blail, auf den Unterschied zwischen seiner Funktion als Chorleiter und dem eigenen Gesang als Profi angesprochen. „Es gibt auch Unterschiede zwischen einzelnen Chören. Die Menschen sind verschieden. Man muss wissen, was wollen sie?“ Liegen die Schwerpunkte auf Gesang oder Geselligkeit?

Operngesang fesselt

Bei den Profis gehe es eben nicht nur um Töne, sondern auch um den Ausdruck derselben. Bei Laien müsse man zufrieden sein, wenn sie die richtigen Töne treffen.

„Das Wichtigste ist aber, dass alle ihre Freude am Gesang haben“, sagt der Opernsänger und Chorleiter. Speziell, wenn man am Ende ein Ergebnis habe herauskitzeln können, was dem Einzelnen bis dahin vielleicht selbst gar nicht bewusst war. Blail arbeitet mit fünf Chören in der Region zwischen Klein Schierstedt und Wulfen.

Was ihm aber sichtlich noch mehr Freude bereitet, ist, wenn er selbst als Sänger aktiv werden kann. Die Liebe zum Gesang entdeckte der gebürtige Meeraner bereits als Kind. „Meine Tante hatte eine große Schallplattensammlung. Der Operngesang war faszinierend für mich“, erzählt Blail. Offensichtlich bereitete der kleine Peter mit eigenen Versuchen nicht nur sich Freude, sondern auch in der Schule und bei Familienfeiern.

40 Fachpartien erarbeitet

Mit zwölf Jahren gehörte er einem Kirchenkinderchor an. „Im Schulchor die kommunistischen Lieder singen wollte ich nicht“, verrät Peter Blail. Dann, nach der Kantorei, stand der Berufswunsch fest. Es ging zum Studium an die Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Wo er überall dann als Opernsänger engagiert wurde, vermag der Bariton nicht aufzuzählen. Es gebe kaum ein Theater in Mitteldeutschland, wo er nicht auf der Bühne gestanden hat zwischen Altenburg und Wittenberg. 40 Fachpartien hat er erarbeitet.

1990 kam Peter Blail mit seiner Frau Marita Biermann, ebenfalls eine professionelle Sängerin, nach Bernburg zum Carl-Maria-von-Weber-Theater, gehörte dort zum Ensemble, bis es 1993 abgewickelt wurde. Die Familie blieb. Seit 1996 ist Blail freiberuflich, auch als Kirchenmusiker und eben Chorleiter tätig.

Liederabend in Görlitz

Auf Tournee geht er noch immer – demnächst gestaltet er einen Liederabend in Görlitz. Doch auch in der Heimat ist er für Musikfreunde natürlich immer ein Erlebnis. Wie am vergangenen Wochenende. Das Kammerkonzert mit drei weiteren Künstlern im Pfarrhaus von Latdorf, einem Bernburger Ortsteil, begeisterte das Publikum. „Solch kleine Konzerte finde ich toll“, meint Besucherin Karin Brandt. Kultur sei keine Frage von Ortsgrößen.

Christel Schreiber vom hiesigen Kirchenrat freut sich über die mindestens zwei Mal im Jahr hier stattfindenden Konzerte unter Federführung von Peter Blail: „Das lockt Leute und macht riesen Spaß! Und ist fast immer ausverkauft.“

Auch Musikgeschichte und -geschichten lässt Peter Blail dabei nicht zu kurz kommen. Am Wochenende war es Ludwig van Beethoven. Dessen 250. Geburtstag nahm er zum Anlass, unter anderem die Frühlingssonate für Violine und Klavier erklingen zu lassen oder Schauspielmusik zu Goethes „Egmont“.

Zurück zum Chorleiter Peter Blail. Bei der ersten Probe nach der Karnevalssaison brachten ihm die Güstener Männer mit dem „Jäger Abschied“ ein Ständchen nachträglich zum 60. und ernteten Wohlgefallen bei ihrem musikalischen Leiter, bevor es wieder an die Arbeit ging – der Vorbereitung des Chorkonzerts anlässlich der 1050-Jahr-Feier Güstens im Juli mit mehreren Chören.