Roswitha Hönig darf weiterhin für ihre Kunden da sein, weil sie in ihrem Lotto-Geschäft auch Postdienstleistungen anbietet. Sie freut sich aber auf ein paar Tage Weihnachts-Ruhe. Foto: Falk Rockmann

Emsiges Treiben herrscht vor der zweiten Corona-bedingten Schließverordnung auch in Staßfurter Geschäften.

Staßfurt l „Wir haben heute von 6 bis 20 Uhr geöffnet und arbeiten im ,Dauerlauf‘“, findet Manuela Lücke freundliche Worte, während sie und ihre Kolleginnen die Kunden im Salon „Mein Haarschnitt“ quasi im Akkord frisieren. Da waren wie überall etliche Termine noch schnell vorverlegt worden seit Bekanntgabe der neuerlichen Maßnahmen. „Unsere Kunden haben sich jedenfalls gefreut, dass wir sie angerufen haben“, sagt sie noch und voller Hoffnung: „Wir freuen uns ab 11. Januar wieder auf unsere treue Kundschaft.“

Auch Marion Stops weiß schon, dass ab heute nicht mehr so viel los sein wird in ihrer kleinen Modeboutique wie zu Wochenbeginn. Zumindest nicht persönlich. Ab heute setzt sie auf Bestellungen über Facebook. Und darauf, dass vom Super-Wochenstart hier vor Ort was hängen bleibt: „Man muss nicht woanders ,hinkutschen‘ oder unpersönlich im Internet kaufen.“ Wenn sich die Türen dann 2021 wieder öffnen dürfen...

In der Staßfurter Steinstraße setzen einige Gewerbetreibende auf Online-Geschäfte. Auch Roland Teßmer. „Damit ist aber der Weihnachtsumsatz nicht gerettet“, relativiert der Vorsitzende des Gewerbevereins.

Auch Marion Stops hat mehr Kunden begrüßt als gewöhnlich. Ab heute setzt die Staßfurterin mit ihrer kleinen Modeboutique auf Geschäfte



Kerstin und Hans-Jürgen Weber registrierten Anfang der Woche mehr Kunden. Dennoch ist entspanntes Suchen und Finden nach letzten Weihnachtsgeschenken in dieser



Überstunden und „Dauerlauf" bestimmten Montag und Dienstag die Arbeit von Manuela Lücke und ihren Kolleginnen im Friseursalon „Mein



Kaum ein Stück Pflaster frei. Solche Bilder voller Parkplätze vor Supermärkten wie im Staßfurter Bodepark muss man dieser Tage nicht lange suchen.



Ob sich Corona auf die Ladenlandschaft auswirken wird? „Uns ist noch nichts dergleichen signalisiert worden, aber wir stehen auf jeden Fall bei Fragen zu Hilfen und ähnlichen Themen bereit“, so der Interessenvertreter der Gewerbetreibenden, die übrigens sowohl den ursprünglich ab morgen geplanten „Lichterglanz in Staßfurt“ als auch den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Advent aus den bekannten Gründen abhaken durften – schweren Herzens natürlich.

Vielleicht denkt der eine oder andere dennoch daran, wenn er seinen Glühwein dieser Tage zu Hause schlürft...

„Man kann weiterhin auf Online-Angebote von uns zählen und mit Gutscheinen arbeiten oder sich auch die Geschenke noch liefern lassen“, verweist Teßmer auf Alternativen, mit denen die einheimischen Gewerbetreibenden durchaus auch Unterstützung fänden.

Es klingt etwas schwermütig und nach „letztem Walzer“, während Peter Roskoden derweil vorm Guten Buch in die Tuba bläst. Soll es aber nicht. Schließlich sind Buchhandlungen in Sachsen-Anhalt nicht betroffen.

„Mir fällt ein Stein vom Herzen“, so die Staßfurter Buchändlerin Heike Kamrad. Auch sie hatte wie alle Umsatz-Einbußen 2020. „Es ist halt ein Corona-Jahr.“ Der Dirigent vom Jugendblasorchester neben ihr freut sich dennoch, etwas Adventsstimmung zu verbreiten, JBO-Fanartikel anbieten zu können und vor allem darüber, dass immer wieder mal ein Passant etwas in die Spenden-Tuba des Orchesters fallen lässt.

Die harten Verordnungen treffen tatsächlich nicht alle Läden. Kerstin Weber nennt es Glück, die traditionsreiche Drogerie am Prinzenberg weiter öffnen zu dürfen. „In Supermärkten treffen doch viel mehr Menschen aufeinander“, meint sie und wäre dafür, kleinere Läden generell von der Schließzeit auszunehmen. Inhaber wie Kunden würden sich doch auch an die Vorschriften halten. Ihr Mann Hans-Jürgen ist gespannt, „wie sich die Kundenströme ab Mittwoch entwickeln.“

„So einen Montag wie diesen habe ich lange nicht erlebt“, beschreibt Roswitha Hönig gestern, „Und auch heute dachten die Leute, ich hätte den letzten Tag geöffnet.“ Als Postdienstleisterin ist sie aber froh, weiterhin für ihre Kunden da sein zu dürfen. Ungeachtet dessen freut sie sich auf ein wenig Ruhe über die Feiertage.

Die dürfte die Geschäftsinhaberin durchaus verdient haben, denn ihr Lotto-Shop in der Staßfurter Steinstraße war bislang in diesem Jahr noch nicht einmal für einen Urlaub geschlossen.