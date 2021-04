Staßfurt: Geständnis nach Jahren

2014 raubte ein Mann eine Supermarkt-Filiale in Staßfurt aus. Nun stellte er sich der Polizei.

Staßfurt. Ein ungewöhnlicher und seltener Fall wurde jetzt am Amtsgericht Aschersleben verhandelt. Nach sechs Jahren stellt sich der Mann der Polizei, der 2014 den Lidl in Staßfurt überfallen hatte. Damals erbeutete er 2500 Euro aus der Kasse. Die Ermittlungen der Polizei liefen ins Leere.

Entschuldigung beim Kassierer

Der heute 35-Jährige, der immer noch in Staßfurt wohnt, gibt vor Gericht an: Seine Tat von 2014 mache ihm bis heute so zu schaffen, dass er sie nicht mehr für sich behalten kann. Er möchte endlich die Konsequenzen tragen.

„Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich dir das angetan habe“, sagt der Täter dem Kassierer, den er damals mit der Pistole bedroht hat. Als Angeklagter vor Gericht hat er nun die Möglichkeit, das dem Opfer und Zeugen direkt zu sagen. An alle anderen Zuschauer im Gerichtssaal richtet der Angeklagte am Ende der Verhandlung „das letzte Wort“ und entschuldigt sich auch bei ihnen in aller Form.

Die Lebensgeschichte des Mannes ist schwierig. Er stürzt in schwere Depressionen, als sein Vater stirbt. Zwischen Arbeitslosigkeit und sporadischen Jobs hangelt er sich irgendwie durch und häuft immer höhere Schulden an, um sein Leben zu finanzieren.

Hohe Schulden

2014 sieht sich der Mann, damals Ende 20, so unter Druck wegen seiner Schulden, dass er sich eine Waffe besorgt. Kurz vor Ladenschluss an einem Mittwoch im März betritt er den Lidl in Staßfurt, maskiert mit einer schwarzen Skimaske. Er hat eine Reisetasche umhängen. Eine Hand in der Tasche zeigt er dem Kassierer kurz die Pistole, die er darin versteckt und fordert Geld von ihm.

Der Kassierer, der damals nicht mal 25 Jahre alt ist, steht unter Schock und bleibt regungslos. Der Täter krallt sich die offene Kasse selbst und flüchtet. Die Polizei sucht am nächsten Tag per Medienmeldung nach Zeugen.

„Ich war danach eineinhalb Wochen krankgeschrieben. Im Lidl konnte ich nicht mehr arbeiten, zumindest in diesem Lidl nicht“, erklärt der nun 31-jährige Kassierer vor Gericht. Er hat sich inzwischen eine Stelle in einem anderen Markt gesucht, arbeitet bis heute aber als Verkäufer.

Der Täter erbeutet rund 2500 Euro. Am nächsten Tag versenkt er die leere Kasse im Stadtsee. Das Geld gibt er für seinen gewöhnlichen Lebensunterhalt aus. Die Polizei hat keinerlei Hinweise. Keine Spur führt zu dem jungen Mann, der strafrechtlich noch nie in Augenschein getreten war.

Der Täter kommt weiterhin nicht auf eine gerade Linie. Er lässt sich mehrfach in der Psychiatrie in Bernburg behandeln und leidet unter schweren Depressionen. Bis heute hat er private Schulden von 13000 Euro angehäuft. Eine Schuldnerberatung, die sich seines Falls annimmt, findet er nicht.

Selbstanzeige aus der Psychiatrie

Im Herbst 2020 ruft er aus der Psychiatrie in Bernburg bei der Polizei an. Er stellt sich selbst und gesteht die Tat bis ins kleinste Detail. Im April 2021 kommt es zur Anklage wegen schweren Raubes.

Bei der Gerichtsverhandlung sind sich Staatsanwaltschaft, die Anklage erhoben hat, und Verteidiger einig: Es handele sich zwar um schweren Raub. Wegen der Selbstanzeige, keiner Vorstrafen, dem Schuldendruck und den privaten Problemen sieht man aber einen minderschweren Fall. Das Urteil: Ein Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf zwei Jahre und die Zahlung von 2500 Euro.

Hätte die Polizei den Täter damals geschnappt und hätte es kein Geständnis gegeben, wäre das Urteil härter ausgefallen, betont das Gericht in Aschersleben. Immerhin bis zu drei Jahren Haft kann es für schweren Raub geben. „Wenn jemand aber so eine Tat einräumt, obwohl er sich sicher sein kann, dass er nach sechs Jahren nicht mehr erwischt wird, dann wäre Gefängnis eindeutig das falsche Signal“, so Richter Robert Schröter. Auch die Schöffen sind sich einig, dass hier keine Wiederholungsgefahr bestehe.

Ein Bewährungshelfer soll den Täter jetzt auf seinem weiteren Lebensweg unterstützen.