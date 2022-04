Gesundheit ist in Staßfurt der erste aller Wünsche

Man hätte wohl jeden der insgesamt 71 Teilnehmer beim 40. Staßfurter Silvesterkarpfenlauf fragen können. Die Gesundheit steht einfach an erster Stelle aller Wünsche. Auch für das Jahr 2022. Und die Sehnsucht nach wieder mehr Schönem.

Staßfurt - Gesundheit steht seit jeher ganz oben mit auf der Liste aller Wünsche, die man sich fürs Neue Jahr auf den Weg gibt. Das war beim Staßfurter Silvesterlauf vor 40 Jahren schon so, zu dem der damalige Staßfurter Kreisvorstand des Deutschen Turn- und Sportbunds aufrief. Auch beim Silvesterlauf am 30. Dezember 1989 – schon damals übrigens unter Federführung von Übungsleiterin Sigrid Hermanns von der Betriebssportgemeinschaft Aktivist/Elektron Staßfurt. Und nicht anders wars bei entsprechenden Umfragen in den letzten Jahren.