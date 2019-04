Oberarzt Olaf Haberecht weiß mit seiner 33-jährigen Berufserfahrung verständlich zu vermitteln, wie solche Übungen auf den Körper wirken. Der Arzt und Koordinator Gesundheitsförderndes Krankenhaus des Ameos-Klinikums Aschersleben-Staßfurt steht bei solchen Übungsstunden wie in der Staßfurter GRB-Herzgruppe I von Übungsleiterin Eva Frank (links) insbesondere auch für individuelle medizinische Beratung zur Verfügung. Foto: Falk Rockmann

Die Herzgruppen im GRB-Sportverein Staßfurt werden künftig noch besser ärztlich betreut und beraten.

Staßfurt l „Gesundheitsförderung gehört für Ameos zur Philosophie. Wir denken nicht nur in Betten“, bringt es Diplom-Mediziner Olaf Haberecht bei der Vertragsunterzeichnung auf den Punkt. Der Oberarzt des Ameos-Klinikums Aschersleben-Staßfurt ist auch Koordinator Gesundheitsförderndes Krankenhaus und erklärt: „Gesundheitsbildung ist zunehmend wichtig. Sie ist das A und O, um nicht erst einen Sekundärschaden in Kauf zu nehmen.“ Die Erfahrung habe zudem gezeigt, dass nach 24 Monaten oft keine Reha-Ergebnisse vorhanden sind.

Sachsen-Anhalt sei „leider immer noch trauriges Schlusslicht bei Todesfällen nach Herzinfarkten“, bemerkt Krankenhausdirektor Sebastian Lehotzki. An der Verringerung dieser hohen Sterblichkeit wolle man gemeinsam mit dem GRB-Sportverein arbeiten. Nicht nur mit der Versorgung im Fall, sondern auch nach der Reha und sogar in der Prävention.

Mit dem Gesundheits-, Rehabilitations- und Behinderten-Sportverein Staßfurt (GRB) habe man einen guten Partner, um das bestehende Herzkompetenzzentrum ausbauen zu können, so Lehotzki. Das ist unter anderem ein Punkt im erweiterten Kooperationsvertrag. Künftig werden mit sieben Ärzten des Hauses Ameos drei mehr für die Übungsstunden der Herzgruppen in Staßfurt zur Verfügung stehen.

Mit Vereinsarzt-Funktion

Und worauf der Verein ebenso stolz sein kann: Ameos sorgt für eine Vereinsarzt-Funktion.

Die vier Herzgruppen umfassen immerhin insgesamt 100 Patienten, die einmal die Woche in einer Doppelstunde im Fürstenhof Sport treiben. „Für zwei der Gruppen ist die ärztliche Betreuung vorgeschrieben“, erläutert GRB-Vorsitzender Thomas Wagner und unterstreicht die hohe Herausforderung dabei. Ärzte dafür zu gewinnen, sei nicht so einfach. Deshalb wisse man die Bereitschaft der Ameos-Kollegen sehr hoch zu schätzen.

Haberecht unterstreicht, dass nunmehr auch zwei Kollegen aus der pulmologischen Abteilung (Lungenärzte) die Gruppen begleiten und aufklären werden.

Zur Begleitung der Sportstunden gehören unter anderem Blutdruckmessungen – vorher, währenddessen, hinterher – und die Festlegung der Trainingsintensität gemeinsam mit den Übungsleitern. Und ganz wichtig: der Blickkontakt mit jedem Patienten.

Mehr als „nur“ Blutdruckmessungen

Vor der ersten Stunde wird der Leistungsstand der Teilnehmer festgestellt. Der Hausarzt erhält entsprechende Informationen und Empfehlungen vom Kollegen vor Ort.

Die Ärzte achten beim Training auch darauf, dass sowohl Überlastungen als auch Unterforderungen vermieden werden. In den Pausen geben sie Beratung in der Gruppe, bei Bedarf aber auch in Einzelgesprächen. Und immer sind Notfallkoffer und Defibrilator griffbereit.

Für die Herzgruppen gebe es übrigens keine Altersbegrenzungen, erklärt der Oberarzt noch. Über die Teilnahme entscheide die Indikations-Verordnung – mit Anspruch auf Reha-Sport. Geselligkeitsfördernde Maßnahmen nicht ausgeschlossen.