Getöteter Mosambikaner: Weiter Diskussionen um Gedenken

Es gibt weiter viele Diskussionen, wie mit dem Tod des Mosambikaners Carlos Conceição umgegangen werden soll. Der damals 18-Jährige starb 1987 in Staßfurt.

Die Klasse 17 vor dem Eingang der ehemaligen "Schule der Freundschaft" in Staßfurt.

Staßfurt - Weiterhin gibt es Diskussionsbedarf, wie und ob an den Tod von Carlos Conceição erinnert werden soll. In der vergangenen Woche hat sich der Kulturausschuss mit deutlicher Mehrheit gegen eine Gedenktafel ausgesprochen. Jetzt erklärte die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, was sie von der Entscheidung hält.