Staßfurt - Eigentlich kommt Mandy Reichmann nur selten nach Staßfurt. Doch zu der vergangenen Ausstellungseröffnung der Staßfurter Stadt- und Bergbaumuseums kam die 44-Jährige, weil Museumsleiter Michael Scholl drum gebeten hat.

Seit 20 Jahren im Ehrenamt

Immerhin kenne man sich schon seit 20 Jahren. Dass sie, die nicht gerne im Vordergrund steht, dann plötzlich vor Publikum vom Museumsleiter für ihr Engagement ausgezeichnet und mit einem riesigen Blumenstrauß überrascht wird, kam unerwartet. „Ich hatte richtiges Herzklopfen“, sagte sie.

Nicht im Mittelpunkt stehen, das meint Mandy Reichmann wörtlich. Sie ist die Frau im Hintergrund. Wenn es eine neue Ausstellung gibt oder Einladungen vom Museum aus verschickt werden müssen, dann kommt das Design von ihr. Plakate, Briefe, Urkunden – keines gleich dem anderen. Gelernt hat sie das nicht, die dreifache Mutter arbeitet in der Verwaltung einer Zeitarbeitsfirma. „Aber es macht mir einfach viel Spaß“, sagt sie.

Kommunikation via E-Mail

Den Kontakt zu Michael Scholl pflegt sie zum Großteil per E-Mail. „Er plant sehr gut voraus, deswegen habe ich viel Zeit für die Plakate.“ In 20 Jahren sei da einiges zusammengekommen. Rund alle zwei bis drei Monate findet eine neue Sonderausstellung mit drei bis vier Ausstellern statt. „Ich kann ganze Ordner mit meinen Plakaten füllen.“ Und was hat sich in all den Jahren verändert? „Wenn ich es von früher zu heute vergleiche, sieht es um einiges besser aus“, sagt sie mit einem Lachen. Und es sind die Details, die ihr wichtig sind.

Beispielsweise der Rahmen, der die aktuellen Plakate ziert. „Ich habe die Farben aus dem Stadtwappen entnommen, um die Verbindung mit Staßfurt zu verdeutlichen.“ Es ist ihr wichtig, dass es einen Wiedererkennungswert gebe. „Die Fotos, die ich dann für die Plakate benötige, erhalte ich ebenfalls von Michael Scholl.“ Nur manchmal bringen die Aussteller eigene Plakate mit.

Ausbildung, Kinder, Ehrenamt

Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation stand für sie schon früh fest, dass sie Mutter werden wollte. Mit 18 kam ihr erster Sohn auf die Welt, kurz darauf die anderen beiden. „Ich war schon immer alleinerziehend“, sagt sie. „Aber Stillsitzen ist nicht“, sagt die Hoymerin. Vor 20 Jahren hat Mandy Reichmann eine Maßnahme bei der Agentur für Arbeit absolviert, um wieder in ihren Beruf zurückzukommen. „Mein damaliger Chef war so begeistert, dass er mich nach der Maßnahme übernommen hat.“ Anschließend hat sie die Personen betreut, die ihrerseits bei der Firma eine Maßnahme absolvierten. „Irgendwann hatten wir dann den Kontakt zum Staßfurter Museum. Und dann kam eines zum anderen.“ Seitdem designt sie die Plakate, Einladungen und Urkunden ehrenamtlich und braucht vielleicht pro Plakat nur noch zehn Minuten. „Ich weiß nach so langer Zeit ja, welche Schriftart und Farben ich nehmen muss oder wie die Bilder angeordnet werden.“

Das Kreative habe ihr schon immer gelegt, sagt sie. Viele Jahre war sie in ihrem Heimatort auch im Karnevalsverein, hat Kostüme für die Kinder genäht. Seit ihrer Kindheit hat sie gemalt, macht es immer noch. „Eigentlich mit allem, was es an Farben und Formen gibt, wird auch genutzt.“ Ihr aktuelles Hobby ist das Diamond-Painting, das beruhige sie und sei herausfordernd.

Ans Aufhören denkt Mandy Reichmann noch lange nicht. „Die Bilder für die kommende Ausstellung im Mai habe ich schon, die Plakate und Einladungen sind also bald fertig.“ Natürlich werfe Michael Scholl nochmal einen Blick drüber, dass auch die Texte stimmen. Absprachen zum Layout gibt es aber keine mehr. „Wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können“, sagt sie abschließend.