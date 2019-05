Wie kann das Gewerbegebiet in Brumby beworben werben? Mit einem Pilotprojekt wurden Ideen angeschoben, die einen Standortvorteil bringen.

Brumby l Im Büro von Christian Schüler hängt eine riesige Karte. Diese zeigt Staßfurt und alle der 14 Ortsteile im räumlich riesigem Gebiet. Sie ist hübsch verziert mit Straßenmarkierungen. Auch ungeübte Kartenleser finden sich dort zu Recht und fühlen sich wohl. Und Christian Schüler von der Wirtschaftsförderung der Stadt Staßfurt unterbricht das Gespräch gern mal, zeigt dann auf Punkte auf der Karte, um den Erklärungen örtliche Fixpunkte zuzuordnen.

Ganz oft und immer wieder zeigt Schüler auch auf Brumby. Im Nordosten des Stadtgebietes versteckt sich das knapp 1000 Einwohner zählende Dörfchen ein bisschen auf der Karte, doch für die Wirtschaftskraft der Stadt Staßfurt spielt der Ort eine wichtige Rolle. Und geht es nach Meinung der Stadt, soll dieser Standort in Zukunft noch mehr gestärkt werden.

Rückblick: Ende 2018 wurde ein visualisiertes 3D-Projekt des Fraunhofer-Instituts aus Magdeburg vorgestellt für die Gewerbegebiete Nord-Ost in Staßfurt sowie Brumby. Das wurde vom Bauministerium des Landes zu 80 Prozent gefördert, die Kosten für den Eigenanteil teilte sich die Stadt Staßfurt mit ähnlichen Städten wie Magdeburg, Burg, Genthin und Schönebeck, die ebenfalls beteiligt sind. Die Idee: Vermarktungsflächen für Gewerbegebiete in neuer Planungsqualität auf den Markt bringen. Mit einem digitalen Flug über die Gewerbegebiete können potentielle Investoren selbst abklopfen, wie attraktiv ein Standort ist.

Mehr Details

In Brumby geht die Stadt Staßfurt nun aber noch einen Schritt weiter. Um im Ellenbogen-Wettbewerb mit anderen Gemeinden um Investoren weiter ausholen zu können, wurde mit dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF eine neue Projektidee mit dem Namen „Integrierte Raum- und Energieplanung – Pilotprojekt Brumby“ ins Leben gerufen. Mit einer intelligenten Software soll die Gewerbeparkplanung noch effektiver und nachhaltiger gestaltet werden. „Das ist eine strategische Herangehensweise. Damit können wir gezielt Branchen ansprechen und wissen genau, was am besten reinpasst, um mit Blick auf unsere Entwicklungsstrategie langfristig das Optimum für den Standort herauszuholen. Das ist eine Win-win-Situation. Mit diesem neuen Ansatz sind wir Vorreiter“, erklärt Christian Schüler. Und das deutschlandweit.

Das neue Projekt ist vor allem detaillierter. So werden zum Beispiel die Erschließungssituation mit schnellem Internet analysiert, die schon angesiedelten Branchen aufgeführt, die energetischen Rahmenbedingungen abgeklopft (es gibt bereits erneuerbare Energien im Gewerbegebiet) oder Synergien zum Standort dargelegt. So wissen Firmen, welche Branchen vor Ort sind, welche noch fehlen und konkret welche Ansiedlungsbedingungen vorherrschen. Der Stadt Staßfurt erleichtert es die Suche nach den Firmen für das Gewerbegebiet.

Die Wirtschaftsförderung kann dabei selbst digital aktiv werden und konkrete Planungen vorantreiben und analysieren, indem sie für eine potentielle Ansiedlung selbst 3D-Objekte einsetzt und anpasst. Der wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkt kann so fokussierter verfolgt werden. Sechs größere Firmen gibt es bereits im Gewerbegebiet Brumby. Darunter zum Beispiel Hersteller für Betonwerke, Digitalfunkgeräte oder Autoteile. Am Autohof an der A 14 gibt es schon jetzt mit McDonald‘s und Aral zwei sogenannte „Global Player“. Dieser Standortvorteil an der Autobahn war ein weiteres Argument für das Pilotprojekt Brumby. Eine Fläche über 45.000 m2 ist am Autohof frei. Dazu gibt es drei Flächen im Gewerbegebiet weiter östlich am Ort Brumby. Diese sind 26.000, 6600 und 7500 m2 groß. „Mitte 2018 haben wir beschlossen, uns für diesen smarten Industrie- und Gewerbepark einzusetzen. Die Arbeitswege werden erleichtert, der Standort hat das verdient“, sagt Christian Schüler. „Damit heben wir uns von der Konkurrenz ab.“

Kosten: 100.000 Euro

Schon seit 2017 ist Staßfurt bei den Gewerbesteuereinnahmen die Nummer eins im Salzlandkreis. „Wir sind ein starker Standort und werden immer stärker“, so Schüler. „Wir sind aber nicht die einzigen, schon im Salzlandkreis gibt es einen großen Wettbewerb.“ Wohl dem, der da Vorteile bei der Investorengewinnung hat.

100.000 Euro soll die Erstellung des Projekts kosten. Der Förderanteil beträgt dabei 80 Prozent. Staßfurt hat den Antrag über das Fördermittelprogramm „Sachsen-Anhalt Regio“ bereits eingereicht und hofft auf einen positiven Bescheid. 20 Prozent, also 20.000 Euro, kommen aus eigenen Mitteln. Diese sind im Haushalt für 2019 bereits eingestellt. Im Ortschaftsrat Förderstedt wurde das Projekt schon vorgestellt, im Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben bereits einstimmig angenommen. Im Stadtrat am heutigen Donnerstag wird dann in großer Runde darüber abgestimmt. Gibt es Weißen Rauch vom Stadtrat, sollen in dem Fall, wenn die Förderung bewilligt wird, Mitte des Jahres die Planungen konkretisiert werden. „Wir rechnen dann damit, dass wir Mitte 2020 damit fertig sind, anschließend kann dieser neue Planungsansatz auch für weitere Gewerbegebiete in Staßfurt genutzt werden“, sagt Schüler. Wieder lächelt er. Das liegt in seiner Natur. Aber mit dem Pilotprojekt Brumby hat der Wirtschaftsfachmann der Stadt auch so guten Grund.