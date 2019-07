Auch die teilweise kahlen „Baumscheiben“ in der oberen beziehungsweise nördlichen Steinstraße sollen Stück für Stück mit Stahlplatten versehen werden, kündigt die Stadt an. Foto: B. Nimmich

Die Verschönerung der Stadt war am Sommerstammtisch des Gewerbevereins Staßfurt Schwerpunkt-Thema.

Staßfurt l Da sind sich sowohl Stadt als auch Gewerbeverein Staßfurt einig: Die Salzstadt soll immer schöner werden. Wie das auch mit kleinen Schritten erreicht werden könnte, darüber wollte man sich auch beim Sommerstammtisch austauschen. Die Gewerbetreibenden hatten bereits im Vorfeld einige Vorschläge unterbreitet.

Zum angesprochenen Baumscheibenschutz in der oberen Steinstraße arbeite die Stadt an einer Lösung. Demnach habe der Stadtpflegebetrieb Probeschachtungen durchgeführt, informierte Oberbürgermeister Sven Wagner die Anwesenden. Dabei habe sich herausgestellt, dass das Wurzelwerk so weit ausgebildet ist, dass sich Rasengittersteine nicht eignen würden, um den Bereich um die Bäume befahrbar zu machen. Momentan tun sich einige Absätze um die ausgefahrenen Bereiche auf.

Die Stahlplattenabdeckungen vom Bereich des Holzmarkts, wo das Problem des Überfahrens nicht besteht, würden von der Größe her nicht passen. Das Problem ist erkannt von der Stadtverwaltung und soll als Investition in den Haushalt aufgenommen werden. Da neue Stahlplatten recht kostenintensiv sind, sollen sie jetzt Stück für Stück angeschafft werden. Die Rede war von zwei pro Jahr.

Noch Standort-Hinweise zu Pflanzkübeln erw

Zu den Pflanzkübeln, von denen einige aus der Hohen- erxlebener Straße entfernt wurden, gab es die Info am Stammtisch, dass der Stadtpflegebetrieb dabei sei, sie aufzuarbeiten. Geplant ist, sie noch im Sommer neu zu platzieren. Wo genau, dazu müssen sich Stadt und Gewerbeverein noch einigen. Vorschläge gab es für Standorte in der unteren Steinstraße, am Stadtsee, am Prinzenberg, selbst in Neundorf. „Weitere Meinungen von unseren Mitgliedern sind noch erwünscht, auch aus der Bevölkerung“, teilte der Pressesprecher des Vereins Burkhard Nimmich mit.

Ein weiteres Thema beschäftigt die Gewerbetreibenden mit einem „Konzept zur Aufstellung zusätzlicher Mülleimer“. Der Oberbürgermeister will dabei Hauptaugenmerk auf die Hohenerxlebener Straße legen. Auf der Strecke zwischen Bahnhof und Friedhof würden sich allerdings die Eigentumsverhältnisse als Problem darstellen. Die meisten Fußwegflächen vor den anliegenden Grundstücken liegen offensichtlich in Privateigentum. Aber auch hier sei die Stadt dabei, das zu klären und nach Lösungen zu suchen. „Wenn eine entsprechende Zuarbeit vom Fachbereich kommt, werden wir reagieren“, so Sven Wagner.

Zum nächsten Staßfurter Weihnachtskalender informierte der Vereinsvorstand schließlich, dass die zweite Auflage in Vorbereitung ist und zu gegebener Zeit ausführlich informiert werde.

Zudem wurde der nächste Staßfurter Gewerbestammtisch für September in Aussicht gestellt.

Fortschritte in der Gestaltung der Steinstraße wurden kürzlich gemacht durch die Anbringung von hängenden Pflanzschalen. Die hat der Gewerbeverein finanziert und der Stadtpflegebetrieb in Obhut genommen. Auch neue Spielgeräte machen die Meile im Bereich des Sperlingsbergs attraktiver.