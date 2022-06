Gewissensbisse: Staßfurter Weihnachtsmarkt doch noch abgesagt

Der Gewerbeverein und die Stadt Staßfurt haben den eigentlich zum 4. Advent geplanten Budenzauber in der Einkaufsmeile der Bodestadt abgesagt.

Staßfurt - Am Donnerstag hätte der Budenzauber auf dem Sperlingsberg und in der Steinstraße in Staßfurt beginnen sollen und bis zum 4. Adventssonntag gedauert.