Westeregeln - Die Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (MDDSL) mit Sitz in Barleben bei Magdeburg will mit dem Aufbau eines neuen Glasfasernetzes in der Gemeinde Börde-Hakel im zweiten Quartal des kommenden Jahres im Ortsteil Etgersleben beginnen. Diesen Termin nannte der Leiter des Projekt-Managements, Luca Riedel, in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Westeregelner Rathaus. Danach soll

der Ortsteil Westeregeln und dann auch Hakeborn folgen. Von dort aus gehe man mit der Leitung in Richtung Hoym, um einen Ringschluss zu haben und bei eventuellen Schäden am Netz unabhängiger zu sein.