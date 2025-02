Die Deutsche Giganetz GmbH versorgt derzeit die Gemeinde mit dem Netz der Zukunft. Die Verwaltung will sich darum kümmern, dass die Schäden an den Straßen und Gehwegen beseitigt werden.

Glasfaserausbau in Wolmirsleben läuft

In der Egelner Mulde entsteht ein neues Glasfasernetz.

Wolmirsleben. - Die Deutsche Giganetz GmbH, die in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde bis auf die Gemeinde Börde-Hakel ein neues Glasfasernetz aufbaut, ist derzeit auch in Wolmirsleben aktiv. Das teilte Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) in der letzten Gemeinderatssitzung mit.