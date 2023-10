Statt in der Tonne landen die Bücher, die der Ilberstedter Kurt Kuchinke der Gemeindebibliothek gespendet hat, nun beim Heimatverein in Gnölbzig.

Ilberstedt/MZ. - Marion Kleindienst und Wolfgang Hellmann vom Heimatverein in Gnölbzig staunen über die Bücherkisten, die noch vor der Ilberstedter Gemeindebibliothek stehen. „Wir würden alle mitnehmen“, sagt Marion Kleindienst und freut sich über die Werke, die sonst im Altpapier gelandet wären. Von den Büchern hat sie durch die Zeitung erfahren, die eigentlich von Kurt Kuchinke an die ortsansässige Bibliothek gehen sollten.

Tauschregal in Gnölbzig geplant

„Ich finde es schade, wenn sie weggeworfen würden und wir können sie gut gebrauchen.“ Denn der Gnölbziger Heimatverein hat vor, im Dorf eine Büchertelefonzelle zu errichten. „Vorausgesetzt, wir kommen an eine Telefonzelle“, fügt sie hinzu.

Aber auch ohne eine markante, gelbe Telefonzelle möchte der Verein eine Tauschbörse einrichten. „Wir können uns vorstellen, dass sie erst mal auf der Grüngutdeponie eingerichtet wird.“ Das Konzept lautet: „Bring eines, nimm eines.“ Und damit das Projekt anlaufen kann, werden natürlich Bücher gebraucht. „Durchsehen werden wir sie dann in Gnölbzig“, erklärt Wolfgang Hellmann.

Bücher werden weitergegeben

Alles, was der Verein nicht benötigt, wollen sie an befreundete Heimatvereine abgeben. Und was übrig bleibt? „Das würden wir vielleicht auf dem Flohmarkt verkaufen und damit den Heimatverein unterstützten“, plant Marion Kleindienst.

Das ist auch im Sinne von Kurt Kuchinke. „Ich bin froh, dass es ein glückliches Ende für die Bücher gibt“, sagt er. Dass diese fast im Altpapier gelandet wären, sei ihm schon nah gegangen. Auch Ilberstedts Bürgermeister Lothar Jänsch (parteilos) ist zufrieden, dass sich der Gnölbziger Heimatverein gemeldet hat. „Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist und die Bücher nicht im Container landen.“