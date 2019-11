Bis Ende 2022 soll der Ausbau des Marbegrabens abgeschlossen sein. Das fordert ein neues Förderprogramm, auf das sich Staßfurt bewirbt.

Üllnitz l Zwei Arme samt Hände reichen auch der eher kleineren Anke Michaelis-Knakowski nicht aus, wenn sie in ihrem Büro die Unterlagen auspackt. Dann holt sie Ordner aus dem Schrank, blättert durch und klappt dann die Karte auf, die ja nur einen Teil des etwa 14 Kilometer langen Marbegrabens zwischen Glöthe und Athensleben zeigt. „Das ist eben ein Mammutprojekt“, murmelt sie gedankenversunken und ohne aufzublicken vor sich hin. Ihr Zeigefinger geht an Glöthe vorbei Richtung Üllnitz und Förderstedt, dann hört die erste Karte auf. Auf der zweiten Karte, die ebenfalls gefühlt A0 Format aufweist, geht der Verlauf dann Richtung Lust und Athensleben, bevor das kleine Flüsschen in die Bode mündet und verschwindet.

Zwischendurch geht es hin und her und auf den Karten, die Michaelis-Knakowski – Leiterin des Fachdienstes für Planung und Liegenschaften – ausgebreitet hat, gibt es immer wieder blaue Flächen. Wasser sammelt sich an bestimmten Flächen. Eine Planungsfirma hatte per Computersimulation dargestellt, dass der Graben an mehreren Stellen zügig über die Ufer tritt, wenn Hochwasser kommt. So war es zum Beispiel 2010. Aber auch 2012. Die Anwohner ringsherum haben dann ein Problem mit vollgelaufenen Kellern.

Ja, der Marbegraben auf den Dörfern nördlich von Staßfurt muss grundhaft ausgebaut werden. Zu dieser Erkenntnis ist die Stadtverwaltung schon vor vielen Jahren gekommen. Auch weil Jahrzehnte davor nichts am Graben gemacht wurde. Der Sanierungsstau, wie es so schön heißt, ist groß. Seit Jahren schon fragen die Politiker aus den Ortschaften immer wieder nach. Es ist aber nicht so, dass die Planungen stocken.

Bilder Gerade zwischen Glöthe und Üllnitz sind bei einem Hochwasser starke Vernässungen zu erwarten. Grafik: ProMedia Barleben GmbH



Neuer Fördermittelantrag

Im Gegenteil. Derzeit haben diese neue Fahrt aufgenommen. „Wir werden einen neuen Fördermittelantrag stellen“, sagt Michaelis-Knakowski. Der muss bis Mitte November abgegeben sein. Warum? Der förderfähige Kostenrahmen beim alten Programm ist auf eine Million Euro gedeckelt. Längst sind die Kosten für den kompletten Ausbau auf 1,8 Millionen explodiert. Das zweite Programm ist ein EU-Programm. Der Kostenrahmen ist nicht beschränkt, dafür der zeitliche. Alle Baumaßnahmen müssen bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. „Das ist ein sehr sportlicher Zeitrahmen“, sagt Michaelis-Knakowski. Dann seufzt sie.

Derzeit fährt die Stadt also zweigleisig. Sie möchte nach dem zweiten Programm bauen und hofft auf Genehmigung der Fördermittel. „In diesem liegen noch nicht viele Anträge vor“, so Michaelis-Knakowski. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die Fördermittel genehmigt werden. Die Kosten, die jetzt schon ausgegeben wurden, werden dann übernommen und abgezogen. 138 000 Euro wurden schon ausbezahlt. Es gab unter anderem Probepumparbeiten oder hydrogeologische Gutachten. Dazu umfangreiche Planungarbeiten, die noch immer laufen. Durchlässe wurden vermessen, der Status Quo also erfassst.

Die Planungsfirma hat bereits eine Simulation für ein sogenanntes HQ5, also ein kleines Hochwasser, erarbeitet. Da zeigen sich schon große Vernässungen. Um auf Nummer sicher zu gehen, beauftragte die Stadt aber die Firma auch mit einer Simulation für ein HQ10, also ein mittleres Hochwasser, das in der Regel alle zehn Jahre auftritt. „Das soll uns Mitte November vorliegen“, informiert Michaelis-Knakowski. Es geht also voran. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, freut sich Ortsbürgermeister Peter Rotter (CDU). Im Ortschaftsrat teilte dieser ein Schreiben der Stadt aus, in dem diese über die Planungen Auskunft gab. „Der letzte Satz stimmt mich positiv“, so Rotter. Denn bis Ende 2022 soll alles abgeschlossen sein.

Marbegraben sehr trocken

In vier Teilprojekte hatte die Stadt das Großprojekt einst aufgeteilt. Immer geht es um die Verbesserung der Abflussverhältnisse. Dabei gibt es unterschiedliche Gefälle. An manchen Stellen muss der Graben tiefer gemacht werden, an anderen Stellen breiter. An anderen ist gar nicht so viel an Arbeit notwendig. An einigen Stellen lassen die Durchlässe viel Wasser durch, an anderen fast gar kein Wasser. Und im Moment ist der Marbegraben sogar recht trocken. Trotzdem drängelt der Ausbau. Denn gerade im Bereich zwischen Glöthe und Üllnitz drohen Überschwemmungen, wenn das nächste Hochwasser kommt. Manchmal ist der Boden versickerungsfähig. Manchmal gibt es Tonschalen. „Das ist dann wie eine Badewanne ohne Stöpsel“, so Michaelis-Knakowski.

Und so geht es weiter: In Vorplanungen wurde eine erste Prioritätenliste mit Teilbaumaßnahmen erstellt. Der Neubau von neun Durchlassbauwerken, der Rückbau von zehn Durchlassbauwerken, die Anpassung des Sohlgefälles und Verbreiterung des Grabenprofils stehen da drauf. Dazu die Errichtung eines Drainagesystems in Glöthe (also die zielgerichtete Ableitung des Wassers durch Rohre) sowie die Errichtung einer Rückschlagklappe am Ruscheschacht in Glöthe. Gerade diese ist wichtig, damit das Wasser nicht in den See läuft und der Wasserpegel dort einigermaßen konstant bleibt. Der Bereich Glöthe hat allgemein eine hohe Priorität beim Ausbau.

In Vorbereitung ist derzeit die Aufstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans. Dieser ist Grundlage für die Genehmigungsplanung. Dazu muss auch noch im Zuge eines vermutlichen Planfeststellungsverfahren mit Eigentümern am Marbegraben verhandelt werden. Naturschutzbehörden müssen angehört werden, dazu weitere Bedenkenträger. Dabei gibt es einen Untersuchungskorridor von 25 Metern links und rechts des Grabens. Es liegt also noch viel Arbeit vor Anke Michaelis-Knakowski und ihren Mitarbeitern. Einfach ist die Umsetzung des Jahrhundertprojekts Marbegraben nicht. Aber 2020 soll das Jahr sein, indem es endlich in die Umsetzung geht. Lange und geduldig haben alle Betroffenen ja darauf gewartet.