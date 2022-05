Graffiti für Bushaltestelle in Neundorf

Kinder und Jugendliche vom Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke haben die Bushaltestelle in Neundorf verschönert. Dafür gab es jetzt ein Dankeschön.

Ortsbürgermeister Stefan Riemann (links) bedankt sich bei Dominik, Niclas, Jason und Chantal für die Graffiti in Neundorf.

Neundorf - Neundorfs Ortsbürgermeister Stefan Riemann ließ es sich am Donnerstag nicht nehmen, sich bei den Kindern und Jugendlichen vom Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke (KJHZ) zu bedanken. Dominik, Niclas, Jason und Chantal hatten zusammen mit anderen die unschönen und beschmierten Blechwände der Bushaltestelle in der Karlstraße in Neundorf neu gestaltet. Bänke und Mülleimer wurden auch ausgetauscht.