Die Fußballer erhielen von der Salzlandsparkasse Trikots für die Spieler.

Staßfurt - Auf dem Parkett im Vereinshaus des Gesundheits-, Rehabilitations- und Behindertensportvereins Staßfurt e.V. (GRB) ist täglich Sportbetrieb. Am Freitagnachmittag vor einer Woche war das anders! Statt Sportgeräten standen Tische und Stühle mit 220 Sitzplätzen auf dem Parkett. Der GRB hatte zur Jahresabschlussveranstaltung eingeladen. Kein Stuhl blieb unbesetzt. Vereinsvorsitzender Thomas Wagner eröffnete den Nachmittag mit einem kurzen Jahresrückblick. Ein Vertrag mit der Salzlandsparkasse als Hauptsponsor sichert auch weiterhin finanzielle Unterstützung.