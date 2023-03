Lichterloh steht die Halle direkt an der Landstraße zwischen Aderstedt und Bernburg in Flammen.

Aderstedt/Bernburg/MZ - Der mächtige Feuerschein und die Rauchsäule waren schon von der Bernburger Bergstadt aus zu sehen. Gegen 2 Uhr morgens schrillten am Mittwochmorgen die Pieper der Retter los. Sie wurden zu einem Gebäudebrand an der Aderstedter Straße am Stadtrand von Bernburg gerufen. „Als wir vor Ort ankamen, stand die Halle schon komplett in Flammen“, sagt Bernburgs Stadtwehrleiter Tilo Timplan.