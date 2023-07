Große Hilfe im Kampf mit Paletten in Hohenexleben

Karl-Heinz Schulz und seine Kollegen im Zentrallager der Tafel in Hohenerxleben können künftig mit einem Gabelstapler ihre logistischen Aufgaben erfüllen. Tafel-Landesvorsitzender Andreas Steppuhn (r.) freut sich zudem über Mittel vom Land und von Lotto.

Hohenerxleben - 200 Paletten Nüsse sind im Anmarsch. Wohin damit? Die Mitarbeiter vom Zentrallager der Tafel Sachsen-Anhalt stehen parat. Kürzlich wurden auf einen Schlag 56 Paletten Speiseöl in Hohenerxleben angeliefert, Wert: 90000 Euro. Natürlich kann die Tafel solche Großspenden nicht ausschlagen.

Bundes- und Landes-Tafelchef Steppuhn: Wir haben als Tafel eine Dauerkrise

„Wir haben als Tafel eine Dauerkrise“, erklärt Bundes- und Landesvorsitzender Andreas Steppuhn. „Immer mehr Kunden, immer weniger Spenden.“ In Zahlen ausgedrückt: Bei 60000 Kunden im Land sind es 10000 mehr geworden, bei einem Rückgang von 30 Prozent Spenden aus dem Lebensmittelhandel. „Wir konnten aber mit zehn bis 15 Prozent aus dem Großhandel kompensieren.“

Zentrallager Hohenerxleben verteilt an 35 Tafeln mit 100 Ausgabestellen

Das bedeutet bei solchen Größenordnungen – die logistischen Herausforderungen werden nicht geringer. Das Zentrallager verteilt Lieferungen an 35 Tafeln im Land, welche wiederum 100 Ausgabeorte betreuen. In der Lagerhalle in Hohenerxleben half den dort mittlerweile drei Beschäftigten bislang lediglich ein Hubwagen bei Transport und Kommissionierung.

Land verdreifacht Zuwendung an die Tafel Sachsen-Anhalt

Umso größer die Freude nun bei ihnen und Andreas Steppuhn, als am Mittwoch der Staatssekretär des Gesundheitsministeriums Wolfgang Beck einen Fördermittelbescheid über 90000 Euro überreicht. „21000 Tonnen Nahrungsmittel sind 2022 auf diesem Weg auch gerettet worden“, bringt Beck einen weiteren wichtigen Aspekt an, warum es dem Land wert ist, die bisherige Tafelunterstützung zu verdreifachen. Zu diesem Betrag kamen nun noch 13800 Euro aus Erlösen der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hinzu.

Die finanzielle Unterstützung hilft der Landestafel beim Betrieb des Zentrallagers und bei der Anschaffung von Lieferfahrzeugen. Seit Mittwoch bewältigen Karl-Heinz Schulz und seine Kollegen die Paletten nun mit einem neuen Gabelstapler für knapp 28000 Euro. Die Eisleber Firma RS-Intralogisitik legte noch einen E-Niederhubwagen für 1400 Euro drauf.

Just zur Übergabe rangiert ein Lkw mit Anhänger der Firma Dachser mit der ersten Fuhre der angekündigten Nüsse auf den Hof. Das Logistik-Unternehmen unterstützt regelmäßig das Tafellager.

Tafel lässt sich für Lebensmittel MHD-Liste von Bundesamt geben

Die Nüsse stammen übrigens aus einen Edeka-Großlager. Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 31. August 2023. Wie viele solcher Spenden landen die Tüten wegen des MHD nicht mehr in den Regalen des Handels, sondern bei der Tafel. „Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt“, meint Holger Franke, Steppuhns Vize, Tafel-Landeslogistiker und Leiter der Tafel Magdeburg.

Auch bei Kaviar sagt die Tafel nicht nein und lässt das Glück entscheiden

Auch bei Kaviar sage die Tafel nicht nein. Wegen der natürlich geringeren Mengen (wie bei Butter) lasse man die Kunden Nummern ziehen, erklärt Franke. Dann entscheide das Glück, wer vorn steht in der Schlange.

Wegen des MHD habe man sich eine Liste vom Bundesamt für Risikobewertung geben lassen, wie lange ein Lebensmittel über das MHD hinaus unbedenklich verwendbar ist.