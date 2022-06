Große Nachfrage bei Erdbeerfest in Wolmirsleben

Zwei Jahre mussten die Freunde der süßen Früchte wegen der Corona-Pandemie auf das traditionelle Erdbeerfest in Wolmirsleben warten. Am Sonnabendnachmittag war es dann auf dem Festplatz endlich wieder soweit.

Wolmirsleben - „Eigentlich wollten wir unser Erdbeerfest erst am 18. Juni feiern. Aber aus Rücksicht auf die 1075-Jahrfeier in Borne haben wir unsere Veranstaltung um eine Woche nach vorn verlegt“, sagte die Vorsitzende des Dorfgemeinschaftsvereins Nicole Jasper. Sie freute sich sehr über den großen Ansturm der Besucher beim Erdbeerfest in Wolmirsleben, die nicht nur aus allen Orten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde kamen, sondern auch darüber hinaus. Da reichten die Sitzbänke nicht aus.