Das Strandsolbad verabschiedet sich für diese Saison mit einer rundum schattenlosen Strandbadparty. Nun sichert man den Sand – Ende des Monats herrscht Baustelle.

Von Tobias Winkler 22.09.2025, 05:00
Hunderte Besucher tanzten im Strandsolbad bis in die späte Stunde.
Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Das Strandsolbad lud am Samstag zum Saisonausklang. Hunderte Besucher tranken und tanzten bis in die späte Stunde. Zum Start des „Mann O Mann“-Abends ein paar Schlager, dann DJ Louis Garcia – im Zelt nebenan ebenfalls beste Musik: Das Publikum zeigte sich durchweg begeistert, so ausgelassen wie entspannt. Die Liegestühle am Strand lockten mit Weitblick. Ende des Monats sollen die rund 180.000 Euro teuren Bauarbeiten beginnen, um insbesondere den Sand zu sichern und den Eintrag ins Gewässer zu verhindern.