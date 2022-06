Der Ärger um ein ehemaliges Feuerwehrdepot in Nienburg/Saale hält an. Dort soll der Mann von Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) wohl ohne rechtliche Grundlage TÜV-Zertifikate ausgestellt haben. Auch Ex-Innenminister Holger Stahlknecht ist mit in den Fall involviert.

Nienburg/Saale (vs) - Immer höhere Wellen schlagen in Nienburg an der Saale hoch. Wie die Volksstimme bereits berichtete, gibt es Ärger um ein ehemaliges Feuerwehrdepot in Nienburg/Saale. Seit einiger Zeit ist dort ein KFZ-Betrieb unter der Leitung des Ehemanns der Bürgermeisterin der Stadt angesiedelt. Pikant dabei ist, dass das Haus der Wohlfahrtsstiftung Nienburg/Saale gehört. Vorsitzende der Stiftung ist automatisch das Stadtoberhaupt, in diesem Fall ebenfalls Susan Falke (parteilos). Die Ermittlungen laufen aber keinesfalls aufgrund der Vergabe.