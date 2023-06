Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Athensleben - Enten und Schwäne schwimmen auf dem Wasser, ringsherum blüht es. In der Luft zwitschern Vögel um die Wette. Es ist früher Sommer. Doch die Idylle trügt zwischen Athensleben und Groß Börnecke. In der Luft hängt ein strenger und übler Geruch. Es riecht nach verwesenden Fischen. Überall schwimmen am Gewässer „Undank“ am Mittwoch, 21. Juni, tote Fische an der Wasseroberfläche, besonders am Ufer. Es ist nichts in Ordnung.