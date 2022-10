Großes Fragezeichen: Was wird aus den Garagen in Egeln?

Die Zukunft der 156 Garagen in der Tarthuner Straße in Egeln, die zu DDR-Zeiten auf volkseigenem Grund und Boden errichtet worden waren, sind aktuell im Gespräch. Was soll, aus ihnen werden. Mit den besorgten Pächtern soll es Ende Oktober Gespräche geben.

Der Garagenkomplex in der Tarthuner Straße in Egeln sorgt für Diskussionen bei den Pächtern und den Stadträten.

Egeln - „Wir müssen was machen. Wir werden alle Pächter zu einer Beratung in der letzten Oktoberwoche in die Aula des Schulzentrums Egeln einladen zu einem Gespräch, was mit den Garagen in der Tarthuner Straße passiert“, sagte Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) in der jüngsten Stadtratssitzung. Dazu waren auch etliche Betroffene gekommen.