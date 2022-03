Haus am See in Staßfurt Großes Schallproblem in Staßfurt: Viel Ärger um Akustik im Haus am See

Die Diskussion um die schlechte Akustik im neuen Staßfurter Haus am See rückt jetzt ziemlich weit in die Details der Lehre vom Schall vor. Der Oberbürgermeister erklärt, dass der Saal nämlich für ganz andere Zwecke gebaut worden ist. Aber sollte man dann trotzdem gut verstehen können?