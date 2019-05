In Hecklingen kommt eine Idee aus Niedersachsen an und soll jetzt weiter verfolgt werden.

Hecklingen l Blumen verschönern die städtische Ansicht. Werden Wiesen fachgerecht angelegt, können Blüten zudem für die Natur wertvoll sein. Es gibt Kommunen, die Vorreiter sind. Als Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) im Radio hörte, dass die Stadt Braunschweig eine „Bienenstadt“ werden möchte, wurde er hellhörig. Es sei informiert worden, dass die Kommune mehrere Millionen Euro als finanziellen Zuschuss einer Förderung erhalten hat, um Wildblumenwiesen anzulegen.

Epperlein sprach mit Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (WGH) und dem Ortschaftsrat darüber. In Groß Börnecke findet man die Idee ebenfalls toll. In den Orten gebe es so viele kommunale Flächen, wären diese als Wildblumenwiesen angelegt, könnten die Städte und Dörfer einen Beitrag zum Naturschutz leisten, der dazu noch schön aussieht und pflegeleicht ist, sagte Ethel-Maria Muschalle-Höllbach im Gespräch der Volksstimme.

16 Hektar in Braunschweig

Natürlich könnten solche Wiesen nicht an Stellen wachsen, wo der Verkehr einsehbar sein muss, aber sicher seien viele freie grüne Flächen innerorts geeignet. Jedoch weiß man in der Stadt Hecklingen, dass die Anlage solcher Flächen für die Kommunen nur machbar ist, wenn sie finanziell unterstützt werden. Denn der Boden müsste vorab bearbeitet und vorbereitet werden.„Hier sollte das Land die Städte und Gemeinden unterstützen“, meint die Groß Börneckerin.

Die Volksstimme hat bei der Stadt Braunschweig nachgefragt, wie man das Vorhaben dort umsetzt. Dazu teilt Sprecher Adrian Foitzik aus dem Referat Kommunikation mit, dass sich das Projekt „Bienenfreundliche Stadt“ noch in der Planungsphase befindet, nachdem kürzlich die Kooperationsvereinbarung geschlossen wurde. Es werde jetzt noch einige Monate dauern, bis die ersten Wiesen blühen. In Braunschweig sollen insgesamt 16 Hektar im gesamten Stadtgebiet wildbienengerecht umgestaltet werden.

Geplant sind mehrjährige Blühstreifen, sowie artenreiche Staudenpflanzungen. Weiterhin vorgesehen sind sechs Streuobstwiesen und die Pflanzung von 500 Kopfweiden sowie 650 weiterer Bäume als Klimaschutzmaßnahmen. Das am Standort ansässige Julius Kühn-Institut (JKI) für Bienenschutz begleitet die Maßnahmen wissenschaftlich; weitere Partner wie der Nabu und die Ortsgruppe des BUND Deutschland sowie Wildbienenexperten aus ganz Deutschland sind mit im Boot. Der Bund, das Land Niedersachsen und die Stadt selbst investieren alles in allem knapp sechs Millionen Euro in das Vorhaben, heißt es. Das Projekt „Bienenstadt Braunschweig“ wird aus Mitteln des niedersächsischen Umweltministeriums sowie des Bundesumweltministeriums (Projekt„Integrierter Klimaschutz mit urbanem Grün“) umgesetzt. Insgesamt wurden etwa 4,6 Millionen Euro Fördermittel von der Stadt eingeworben. Die Stadt steuert Eigenmittel von anteilig 1,2 Millionen bei.

In Hecklingen kündigt Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) an, dass er sich jetzt weiter mit dem Thema befassen möchte, um herauszufinden, an welcher Stelle Fördertöpfe vielleicht auch bei uns in Sachsen-Anhalt für Städte und Kommunen infrage kommen.

„Ich werde mich weiter damit beschäftigen, um dem Stadtrat was vorschlagen zu können. Solche Wiesen sehen sehr schön aus, wir könnten sie leichter als bisher bewirtschaften und würden einen Beitrag zum Naturschutz leisten“, so Epperlein.