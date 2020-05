Eine Anwohnerin aus Rathmannsdorf fragt sich, warum in ihrer Straße noch keine Grünpflegearbeiten erfolgt sind.

Rathmannsdorf l Wenn Elke Fischmann im Akazienweg in Rathmannsdorf aus ihrem Fenster schaut, dann schüttelt sie manchmal den Kopf. Also dann, wenn sie einen Blick auf den kleinen Grünstreifen wirft, der zwischen Gehweg und Straße entlanggeht. „Da wurde dieses Jahr noch gar nicht gemäht“, sagt die Anwohnerin. „Sonst wird da alle acht Wochen gemäht.“ Wurde der Akazienweg vergessen? Gibt es Verzögerungen wegen der Corona-Pandemie?

Ganz klar: Vergessen wurde der Akazienweg in Rathmannsdorf wie auch alle anderen Straßen in der Kernstadt samt der 14 Ortsteile natürlich nicht. Ingo Brüggemann, Leiter des Stadtpflegebetriebs, erklärt: „Der Bereich wurde nicht vergessen, er ist geplant und wird auch kurzfristig mehrmals im Jahr gemäht.“ Dass in diesem Jahr in ganz Staßfurt vor dem Frühling noch gar nicht gemäht wurde, sei dabei auch trotz Corona-Krise nicht ungewöhnlich. „Generell beginnt die Mähsaison im Mai. Vor acht Wochen wurde also noch gar nicht gemäht. Bedingt durch das Wetter haben wir bereits in der letzten Aprilwoche begonnen“, sagt Brüggemann.

Weil der Stadtpflegebetrieb bisher nicht angerückt war, hatten die Einwohner im Akazienweg teilweise selbst gemäht. So wie schon in den vergangenen Jahren.

Beginn der Mäharbeiten in Neundorf

Dass sich das Mähen in Rathmannsdorf speziell verzögert, hat dann aber doch aktuelle Gründe. „Bedingt durch das Thema Corona wie auch, dass mit unserer begrenzten Anzahl auch nicht alles sofort gemäht werden kann, haben wir in Neundorf und Staßfurt begonnen“, so Brüggemann. In der Kernstadt und dem Ortsteil wurde also mit den Mäharbeiten begonnen. Alle anderen Ortsteile, also auch Rathmannsdorf, folgen dann Stück für Stück. „Wir können nur nicht alles mit einmal“, meint Ingo Brüggemann. Er bittet um Nachsicht der Anwohner mit dem Stadtpflegebetrieb.

Generell ist es Ingo Brüggemann wichtig, dass die Anliegen der Bürger direkt an den Stadtpflegebetrieb geschickt werden. „Das ist mir bei der Amtsübernahme des Leiters des Stadtpflegebetriebs wichtig gewesen“, so Brüggemann.