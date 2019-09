Der Siechstalteich in Güsten liegt trocken. Beste Gelegenheit zur Entschlammung. Eigentlich.

Güsten l Spätestens seit dem sich Anlieger des Siechstalteiches 2011 über anhaltendes Grundwasser in ihren Kellern öffentlich beschwert hatten, gehört der Siechstalteich zu den Schwerpunkten der Güstener Ratsarbeit. Mit dem Ergebnis, dass der Stadtrat 2014 die Anschaffung zweier Pumpwerke zur Wasserhaltung beschließt, zum einen am Rande des Siechstalteichs. Das andere steht an der „Ertenkuhle“ im Südosten der Stadt.

Mittlerweile hat sich die Grundwassersituation auch im Güstener Becken ins Gegenteil gekehrt. Bürgermeister Helmut Zander (SPD) sprach zuletzt von einer Absenkung des Grundwasserpegels im Stadtgebiet von teilweise fast drei Metern.

Doch schon im Jahr 2017 wurde laut über eine Entschlammung des Siechstalteichs nachgedacht, nachdem der Wasserspiegel da bereits rapide abgenommen hatte. Diese Situation sollte genutzt werden, um das Gewässer mal zu entschlammen und somit zu geregelten Grundwasserverhältnissen beitragen zu können.

Zuletzt wurde im Februar vergangenen Jahres das Gelände des ausgetrockneten Siechstalteichs vorbereitet für die Entschlammung.



Erste Bedenken zur chemischen Zusammensetzung des Schlamms konnten nach Untersuchungen zerschlagen werden.

Anfang des vergangenen Jahres bereitete sich die Stadt vor, die Maßnahme endlich in Angriff zu nehmen. Das Schilf wurde im Februar gerodet und verbrannt.

Jetzt wurde noch nach einem kostengüntigen Abtransport und Ablagerungsmöglichkeiten für geschätzte 2500 Tonnen Sediment gesucht. Kostenschätzungen waren ein Jahr zuvor von 170 000 Euro ausgegangen.

Dann sah sich der Stadtrat bei den Ausgaben seiner beschränkten finanziellen Mittel vergangenes Jahr allerdings gezwungen, umzuschwenken und sich auf den Ersatzbau der Wipperbrücke zwischen Amesdorf-Warmsdorf zu konzentrieren. Das Vorhaben Siechstalteich wurde vorerst vertagt, aber nicht vergessen.

Mittlerweile hantiert die Stadt mit Kosten für die Sanierung des Siechstalteiches zwischen 160 000 Euro und 453 000 Euro. Diese „erschreckend weit auseinander liegenden Angebote“ nannte der Bürgermeister kürzlich vor Stadträten. Weiter rechnet die Stadt mit Fördermitteln, die unbedingt umgesetzt werden müssten, damit sie nicht verfallen.

Bei der nächsten Stadtratssitzung am Montag (18.30 Uhr) steht nun die Vergabe des Auftrags zur Entschlammung und Gestaltung des Umfelds des Siechstalteiches auf der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils. Man habe schon eine Empfehlung, gab Zander bereits die Richtung.

Viel größeres Kopfzerbrechen bereitet ihm derweil offensichtlich das Verlangen des Salzlandkreises nach einer „Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung“. Zander: „Davon war bislang nie die Rede.“

Die Maßnahme Siechstalteich soll unterdessen Erfahrungen für ähnliche Aktionen am Ratsteich bringen.